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iM뱅크, 포항스틸러스와 헌혈 캠페인…지역 사회 지원 나서

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채종일 기자

승인 : 2026. 07. 28. 07:23

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포항 지역 취약계층 위해 3000만원 후원금 전달
이미지_iM_헌혈 (1)_(보드판)강정훈_박용선
강정훈 iM뱅크 은행장(왼쪽)이 25일 경북 포항에 위치햔 포항스틸야드에서 포항 지역 취약계층을 위한 지원금을 전달하고 박용선 포항시장과 함께 기념 촬영을 하고 있다./iM뱅크
iM뱅크는 지난 25일 대구·경북혈액원과 함께 포항스틸야드에서 '포항스틸러스와 함께하는 헌혈 캠페인 및 취약계층 사랑나눔 행사'를 진행했다고 28일 밝혔다.

이번 행사는 여름철 혈액 수급난 해소를 위한 헌혈 문화 확산과 지역 연고 프로 스포츠팀 응원 문화 조성, 지역 소외계층 지원 등 ESG 활동의 일환으로 마련됐다.

행사 당일 포항스틸야드 광장에는 헌혈버스와 홍보 부스가 운영됐다. 헌혈버스에서 '포항스틸야드광장 헌혈 이벤트'를 진행하며, 참여한 시민들에게는 선착순으로 포항스틸러스 홈경기 입장권과 선수 사진이 프린트된 교통카드 1만권권이 제공됐다. iM뱅크도 별도 부스를 운영하며 룰렛 이벤트 등을 통해 방문객들에게 기념품을 증정했다.

경기 시작 전에는 포항 지역 소외계층 지원을 위한 3000만원 상당의 후원금 전달식도 진행됐다.

강정훈 iM뱅크 은행장은 "생명을 살리는 가치있는 나눔을 실천하는 헌혈자분들에게 감사드리는 마음을 전하고자 하는 금번 행사에서 포항 시민들과 함께 연고팀을 응원하며 하나되는 연대의 자리가 된 것에 감사의 마음을 전한다"며 "앞으로도 고객들과 문화 스포츠 행사 및 나눔의 활동을 함께하는ESG경영을 실천하고, 시민들에게 실질적인 도움이 되는 상생활동을 펼치는 iM뱅크가 되겠다"고 말했다.
채종일 기자

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