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유통 신상품

서울소스 1991, 국순당 ‘백세주마을’과 협업한 여름 신메뉴 출시

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장안나 기자

승인 : 2026. 07. 28. 08:08

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'크림 트러플 고추장과 떡갈비롤' 선보여…외식 시장 접점 확대

글로벌 K-소스 브랜드 서울소스 1991을 운영하는 소스코는 국순당의 전통주 복합 외식 브랜드 백세주마을과 협업해 여름 시즌 한정 신메뉴 '크림 트러플 고추장과 떡갈비롤'을 출시했다고 28일 밝혔다.


이번 메뉴는 서울소스 1991의 대표 제품인 트러플 고추장을 활용해 개발됐다. 전통 고추장의 감칠맛에 블랙 트러플의 풍미를 더한 소스를 크림과 조합해 떡갈비롤에 적용했으며 백세주마을의 여름 시즌 메뉴로 판매된다.


회사 측은 이번 협업이 서울소스 1991의 제품을 외식 브랜드 메뉴 개발에 적용한 사례라고 설명했다. 이를 통해 제품 활용 범위를 넓히고 외식 시장에서 브랜드 접점을 확대하는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.


서울소스 1991은 한국 전통 고추장을 현대적으로 재해석한 프리미엄 K-소스 브랜드다. 미국을 비롯한 해외 시장 진출과 국내외 유통 채널 확대를 추진하는 한편, 레스토랑과 프랜차이즈, 호텔 등 식음료 업계와의 협업도 확대하고 있다.


박준현 소스코 대표는 "서울소스 1991은 다양한 외식 브랜드와 협업해 새로운 메뉴와 미식 경험을 제안하는 브랜드"라며 "앞으로도 레스토랑, 호텔, 프랜차이즈 등 다양한 F&B 파트너와 협업을 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.


이어 "외식 시장뿐 아니라 식자재와 프랜차이즈 등 B2B 시장으로도 사업 영역을 확대해 글로벌 K-소스 브랜드로 성장해 나가겠다"고 밝혔다.

장안나 기자

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