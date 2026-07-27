397억 사법리스크 휩싸인 국힘… 민주 “책임지고 반환” 압박

대선후보 시절 허위사실을 공표한 혐의로 기소된 윤석열 전 대통령의 1심 선고 공판이 열린 27일 서울역 대합실에서 시민들이 관련 뉴스를 시청하고 있다. 이날 재판부는 윤 전 대통령에게 징역 1년 6개월에 집행유예 3년을 선고했다. /박성일 기자 rnopark99@