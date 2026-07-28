호반건설, AI 레미콘 물량 자동 산출 시스템 도입…생산성 향상

호반건설은 AI 기반 '레미콘 자동 수량 산출 기술'을 개발해 일부 현장에서 시범 운영 중이라고 28일 밝혔다.
이 기술은 레미콘 타설 물량을 자동으로 계산해 주문 계획의 정확성을 높이고 현장 업무 부담을 줄이기 위해 마련됐다는 설명이다. 지하층 등 구조물 타설에 필요한 레미콘 물량을 AI가 자동으로 산출하는 구조다.
현장 도면을 서버에 올리면 AI가 이를 분석하고, 기술자가 타설 구간만 지정하면 필요한 레미콘 물량이 실시간으로 계산된다. 산출 결과는 바닥·기둥·보 등 구조물별은 물론 레미콘 강도별로도 확인할 수 있어 보다 체계적인 물량 관리가 가능하다.
이를 통해 현장에서는 자동으로 계산된 데이터를 활용해 레미콘 발주 계획을 더욱 정확하게 수립할 수 있을 것으로 기대된다. 호반건설은 업무 처리 시간을 줄이는 것은 물론 산출 오차와 자재 손실을 최소화하고 공정 운영 효율도 높일 수 있을 것으로 보고 있다.
기존에는 현장 기술자가 도면을 일일이 확인하며 타설 구간별 레미콘 물량을 직접 계산해 발주해야 했다. 이 과정에서 숙련도가 낮은 기술자는 많은 시간이 소요될 뿐 아니라 계산 오류에 대한 부담도 컸다. 산출 물량과 실제 필요 물량이 맞지 않을 경우 타설 작업이 지연되거나 레미콘이 남는 등 비효율이 발생하는 문제도 있었다.
호반건설은 지난 7월 호반써밋 건설현장 2곳에서 해당 기술의 실증을 진행하고 있다. 기술 개발을 맡은 CA팀은 현장 의견을 반영해 기능을 보완한 뒤 오는 8월부터 전 현장으로 적용 범위를 확대할 계획이다. 회사는 전면 도입이 완료되면 AI를 활용한 레미콘 물량 산출의 대표 사례가 될 것으로 기대하고 있다.
호반건설은 AI 기반 현장 자동화 기술을 꾸준히 확대하고 있다. 지난해에는 AI가 도면을 분석해 창호 공사 물량을 자동으로 계산하는 '창호 자동 적산 기술'을 도입했다. 이 기술은 기존 사흘 이상 걸리던 적산과 발주 업무를 반나절 수준으로 단축하며 정확도와 생산성을 동시에 높였다는 평가를 받았다.
호반건설은 앞으로 레미콘 자동 수량 산출 기술을 비롯해 창호 자동 적산 등 AI 기반 물량 산출 시스템을 단계적으로 확대 적용해 공사 물량 관리 체계를 고도화한다는 방침이다. 또한 건설현장의 생산성과 업무 효율을 높일 수 있는 AI 기술 개발도 지속적으로 추진할 계획이다.
호반건설 관계자는 "AI를 단순한 업무 지원 수단이 아니라 현장 생산성을 높이는 실질적인 도구로 활용하고 있다"며 "앞으로도 현장 실무자의 업무 부담을 줄이고 공정 및 원가 관리의 정확도를 높일 수 있는 AI 기술 도입을 지속 확대하겠다"고 말했다.