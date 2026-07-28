현대무벡스, ‘마스가’ R&D 참여…美조선소 자율주행기술 개발

산업부 조선해양기술개발사업 연구기관 선정

‘한미 조선협력 센터 개소식 사진 0 현대무벡스가 23일(현지시간) 미국 워싱턴 D.C.에서 열린 '한미 조선협력 센터 개소식'에 참석해 미국 'SwRl'(사우스웨스트연구소)와 기술 협약을 체결한 뒤 기념촬영하고 있다. /현대그룹

현대무벡스가 한미 조선협력 프로젝트인 '마스가(MASGA)'에서 연구개발(R&D)기관으로 참여한다. 스마트 물류와 자율주행 기술 역량을 바탕으로 미국 조선소의 자동화 추진에 힘을 보탤 예정이다28일 현대무벡스는 산업통상자원부의 '2026년 조선해양산업기술개발사업'에서 '스마트 선박 제조 패러다임 전환을 위한 초대형 블록 운반용 지능형 자율주행 트랜스포터 핵심기술 개발 및 실증' 과제의 주관연구개발기관으로 선정됐다고 밝혔다.이번 과제는 조선소에서 선박 블록을 안전하고 효율적으로 운반할 수 있는 자율주행 기술을 개발하고 이를 미국 조선소에서 실증하는 것이 목표다. 사업 기간은 42개월이며 정부 지원금은 총 190억원 규모다.현대무벡스는 초중량 자율주행 이송로봇을 비롯해 통합 관제 및 가상주행 검증, 인공지능(AI) 기반 블록 운반 안정성 시뮬레이션, 미국 조선소 실증 시나리오 개발 등을 맡는다. 공동 연구개발에는 삼성중공업과 HD현대중공업, HD한국조선해양, 한화오션 등 국내 주요 조선사와 관련 기관들이 참여한다.이번 과제는 한미 조선협력 확대의 일환으로 추진된다. 앞서 한국과 미국은 지난 23일(현지시간) 미국 워싱턴 D.C.에서 한미 조선협력센터 개소식과 함께 양국 정부·기관 간 합의각서(MOA) 체결 및 조선 분야 R&D 기술교류회를 개최했다.현대무벡스도 당시 미국 비영리 연구기관인 사우스웨스트연구소(SwRI)와 기술협력 MOA를 체결했다. 기술교류회에서는 선박 제조 공정의 자율주행 운송 기술 개발 계획을 발표했다.현대무벡스는 스마트 물류 사업 경험을 바탕으로 AI와 로봇을 접목한 자율주행 기술을 고도화해 왔다. 2024년에는 산업부의 '초대형·초정밀 AMR(자율주행모바일로봇) 플랫폼 설계 및 구동 모듈 실증 사업' 주관기관으로도 선정된 바 있다.현대무벡스 관계자는 "한미 간 중요한 조선 협력 사업에 참여하게 된 것을 뜻깊게 생각하며, 연구개발을 차질 없이 진행할 것"이라며, "이번 과제는 AI·로봇 접목 자율 운반 기술을 더욱 고도화해 글로벌 시장 진출을 지속 확대해 나갈 수 있는 중요한 계기가 될 것"이라고 밝혔다.