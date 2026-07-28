GS건설, 호주 NEL 도로공사서 쌍굴 터널 굴착…“글로벌 인프라 역량 입증”

2021년 호주 건설시장 첫 진출…2028년 말 개통 목표

GS건설 호주 NEL도로공사 0 GS건설 직원 및 사업 관계자들이 호주 NEL 도로공사 현장에서 TBM 터널 굴착 작업을 마치고 기념촬영을 하고 있다./GS건설

GS건설이 호주 첫 인프라 사업인 '노스이스트 링크(North East Link·NEL)' 도로공사에서 터널 굴착을 성공적으로 마무리하며 해외 인프라 시공 역량을 입증했다.GS건설은 호주 멜버른 NEL 도로공사 6.5㎞ 터널 구간 가운데 TBM(Tunnel Boring Machine·터널굴착기)으로 시공하는 구간의 굴진을 완료했다고 28일 밝혔다.이번 TBM 브레이크스루(Breakthrough)는 직경 15.6m의 대형 TBM 2대가 각각 계획된 굴착 구간을 모두 통과해 목표 지점에 도달한 것을 의미한다.터널 공사는 도로 인프라 사업의 핵심 공정으로 꼽히는 만큼, 이번 성과는 장거리 터널 시공 기술과 대형 프로젝트 관리 역량을 입증한 주요 이정표라는 평가다.NEL 도로공사는 멜버른 북동부 M80 순환도로(M80 Ring Road)와 동부고속도로(Eastern Freeway)를 연결하는 사업이다. 약 6.5㎞ 길이의 터널과 지상 연결도로 등을 조성하는 대형 민관협력(PPP) 프로젝트다. GS건설이 호주 인프라 시장에 처음 진출한 사업이라는 점에서 의미가 있다.GS건설은 스파크(Spark) 컨소시엄의 지분투자자이자 설계·시공(Design & Construction) 조인트벤처(JV) 구성원으로 프로젝트를 수행하고 있다. 빅토리아주 정부는 2021년 스파크 컨소시엄과 NEL 패키지(Primary Package) 사업 계약을 체결했다.NEL 패키지의 총사업비는 수주 당시 환율 기준 약 10조1000억원이며, 이 가운데 GS건설의 공사 수행 금액은 약 2조8000억원이다. 이는 2009년 아랍에미리트(UAE) 플랜트 사업에 이어 GS건설 해외 단일 프로젝트 가운데 두 번째로 큰 규모다. 수주 당시에는 빅토리아주 최대 규모의 도로 인프라 PPP 사업으로도 주목받았다.GS건설은 이번 터널 굴착 완료를 계기로 내부 도로 구조물과 전기·조명·안전설비 설치, 연결도로 공사 등 후속 공정을 순차적으로 진행해 오는 2028년 말 개통을 목표로 사업을 추진할 계획이다.GS건설 관계자는 "이번 TBM 터널 굴착 완료는 NEL 프로젝트의 중요한 이정표이자 GS건설의 해외 터널 시공 역량을 다시 한번 보여준 성과"라며 "남은 후속 공정이 원활하게 진행될 수 있도록 품질과 안전관리에 최선을 다하겠다"고 말했다.