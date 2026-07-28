퇴원 어르신 일상복귀 돕는다…수원형 통합돌봄 ‘새빛돌봄스테이션’ 본격 운영

이재준 시장 "병원과 집 사이 돌봄 공백 메운다"

수 0 이재준 수원특례시장(오른쪽)이 27일 장안구 영화동 '새빛돌봄스테이션'에 입주한 어르신과 대화를 나누고 있다. /수원시

수원특례시가 지병 치료차 입원한 지역 어르신의 원활한 '퇴원 후 일상 복귀'를 돕기 위한 자체 의료요양 통합돌봄 모델인 '새빛돌봄스테이션' 운영을 본격화했다.28일 수원시에 따르면 새빛돌봄스테이션은 퇴원 후 곧바로 집으로 돌아가기 어려운 고령 환자 등에게 임시 주거와 맞춤형 돌봄서비스를 제공하는 단기 입주형 지원 주택이다. 병원과 집 사이의 돌봄 공백을 줄이고, 입주자가 건강을 회복해 지역사회로 안전하게 복귀하도록 돕는 '중간집' 역할을 한다.시는 한국토지주택공사(LH)가 제공한 다가구주택 5호를 활용해 지난 5월부터 새빛돌봄스테이션을 운영하고 있다. 기본 입주기간은 최대 60일이고, 건강 상태와 돌봄 필요도 등을 검토해 연장 여부를 결정한다.이곳에서는 간호사의 건강관리 , 운동처방사의 재활 운동 지원, 요양보호사의 일상생활 관리, 식사·가사 등 지역 돌봄자원 연계 서비스를 제공한다. 시는 대상자 발굴부터 입주, 회복, 재가 복귀 준비, 사후관리까지 전 과정을 지원한다.각 주거 공간에는 의료용 전동 침대와 욕실 안전 손잡이, 미끄럼방지 시설을 설치했다. 비상호출벨, 화재경보기, 자동심장충격기(AED), 보행 보조기기 등도 갖춰 입주자가 안전하게 생활할 수 있는 환경을 조성했다.권운혁 LH 경기남부지역본부장은 "LH의 주거 자원과 수원시의 의료·돌봄서비스를 결합해 시민의 지역사회 복귀를 지원하는 협력 모델을 마련했다"며 "주거복지와 지역 돌봄이 긴밀하게 연계되도록 적극적으로 협력하겠다"고 밝혔다.이재준 시장은 "새빛돌봄스테이션은 병원과 집 사이의 돌봄 공백을 메우고, 시민이 안전하게 회복해 일상으로 돌아가도록 돕는 수원형 통합돌봄 모델"이라며 "의료·요양·돌봄과 주거를 촘촘히 연결해 시민이 살던 곳에서 건강한 삶을 이어갈 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.