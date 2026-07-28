현대차, 교통약자 이동 돕는다…서산에 임산부 특화 ST1 투입

유모차 공간·전용 안전벨트·회전형 신생아 시트 등 맞춤 사양 적용

9월 임산부 전용 노선 운행…장애인·고령자 등 지원 대상 확대

ㄴ 0 '현대 유니버설 솔루션' 임산부 특화차량 기증식 기념 촬영 (왼쪽부터) 전현철 현대차 사업개발&지속가능경영실장, 이완섭 서산시장./현대차

(사진 6) 현대차가 서산시에 기증한 ST1 기반 임산부 특화차량 0 현대차가 서산시에 기증한 ST1 기반 임산부 특화차량./현대차

현대자동차가 충남 서산시를 시작으로 임산부와 장애인, 고령자 등 교통약자의 이동 편의를 높이기 위한 신규 사회공헌 프로젝트를 추진한다.현대차는 지난 27일 서산시청에서 이완섭 서산시장과 전현철 현대차 사업개발&지속가능경영실장 등이 참석한 가운데 '현대 유니버설 솔루션' 차량 기증식을 열고 프로젝트를 본격적으로 시작했다고 28일 밝혔다.현대 유니버설 솔루션은 임산부와 장애인, 고령자, 소외지역 주민 등이 편리하게 이용할 수 있는 특화차량을 개발·지원해 교육과 의료, 복지 등 필수 공공서비스에 대한 접근성을 높이기 위해 마련됐다.현대차는 인구 감소와 고령화 추세에도 합계출산율이 전국과 충남 평균을 웃도는 지역 특성을 고려해 서산시를 첫 프로젝트 지역으로 선정했다.이번에 기증한 차량은 현대차의 전동화 목적기반모빌리티(PBV) ST1을 기반으로 교통약자가 편리하게 이용할 수 있도록 유니버설 디자인을 적용한 임산부 특화차량이다.차량에는 전기차 전용 플랫폼을 기반으로 한 낮은 소음과 진동을 비롯해 저상형 차체와 높은 실내고, 자동 슬라이드 스텝 등이 적용됐다. 승·하차 시 후측방을 감지하는 'AI 안내원'도 탑재했다.특히 임산부 대상 심층 인터뷰를 바탕으로 조수석을 제거해 유모차 보관 공간을 확보하고 복부 압박을 줄이기 위한 임산부 전용 안전벨트와 360도 회전형 신생아 시트를 적용했다.현대차와 서산시는 지역에 거주하는 임신 16주 이상부터 출산 후 6개월 이내 임산부를 대상으로 이용자를 모집한다. 오는 9월부터 성연면과 도심을 연결하는 임산부 전용 노선에 차량을 투입할 예정이다.차량에는 현대차그룹의 수요응답교통 '셔클' 플랫폼이 적용된다. 이용자는 운행 지역 내에서 스마트폰 앱을 통해 승·하차 위치를 선택할 수 있으며, 차량은 AI가 탐색한 최적의 경로를 따라 운행한다.신생아를 동반한 이용자에게는 신생아 시트와 인접한 좌석을 배정하는 등 편의성을 높이고 이용 요금은 시내버스와 동일하게 책정한다.현대차는 안전생활실천시민연합과 차량 이용방법 및 교통안전 교육을 진행하고, LBS Tech와 차량 하차 지점부터 최종 목적지까지 장애물과 승강기, 경사로 등의 보행 정보를 제공하는 지도도 구축할 예정이다.현대차는 서산시 프로젝트를 시작으로 향후 장애인과 고령자, 소외지역 주민 등으로 지원 대상을 넓히고 대상 지역도 지속적으로 확대할 계획이다.현대차 관계자는 "현대 유니버설 솔루션을 통해 교통약자들의 일상 속 불편을 줄이고 이동권 확대에 기여하는 사회적 책임을 다하겠다"고 말했다.