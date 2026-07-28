전북교육청, 간부회의 첫 생중계…교육행정 투명성 높인다

기존 직원 공개에서 28일부터 전체 공개 전환

9월21일부터 월간 기관장회의도 생중계

주간정책회의 0 전북교육청이 주간 회의를 진행하고 있다./전북자치도.

전북특별자치도교육청이 교육정책 결정 과정의 투명성을 높이고 도민과의 소통을 강화하기 위해 간부회의 생중계를 시작했다.전북교육청은 28일부터 주간 정책회의를 실시간으로 공개하고, 오는 9월부터는 월간 기관장회의까지 생중계한다고 밝혔다.주간 정책회의는 교육감, 부교육감, 본청 실국과장이 참여해 부서별 주요 업무와 현안을 공유하고 사업 추진 상황 등을 점검하는 자리다.그동안 내부에만 공개했던 방식에서 벗어나 전체 도민에 공개하는 것은 이번이 처음이다.전북교육청 누리집-열린교육감실-열린회의생중계를 통해 접속하면 실시간으로 시청할 수 있으며, 지난 회의영상 다시보기도 가능하다.이날 회의에서는 청렴도 향상 방안, 교육혁신선도지역 공모 대응, 지자체 및 도의회 등과의 협력에 대한 논의가 이루어졌다.천호성 교육감은 "학교가 섬으로만 있어서는 안된다. 지역과 연대하고, 지역에 어떤 도움을 줄 수 있는지 파악해서 서로 상생할 수 있어야 한다"며 "전북교육이 변화하고 발전할 수 있도록 함께 노력하자"고 당부했다.한편 월간 기관장회의는 9월 21일부터 생중계한다. 기관장회의는 교육감, 부교육감, 본청 실국과장과 14개 시군 교육장, 13개 직속기관장이 참여하는 회의로 각 기관의 주요 정책을 공유하고 협력 체계 강화를 위해 매월 개최된다.