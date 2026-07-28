김해시, 지역주택조합 신속 추진 적극 지원

28일 김해시에 따르면 현재 주택건설사업계획 승인을 받아 추진 중인 관내 지역주택조합 공동주택은 안동, 지내불암, 진영 등 총 3개 단지다.
각 사업장별 추진 상황을 보면, 안동지역주택조합(1539세대)은 2018년 7월 조합설립인가 이후 2022년 9월 사업계획승인, 지난해 5월 착공신고 및 11월 입주자모집 승인을 거쳐 공사가 한창 진행 중이다. 입주 예정 시기는 2029년 4월이다.
지내불암지역주택조합(569세대)은 2020년 8월 조합설립인가와 2023년 5월 사업계획승인을 거쳐 2024년 5월 착공신고를 마쳤다. 올 하반기 입주자 모집을 거쳐 2028년 9월 입주를 목표로 공사를 이어가고 있다.
진영지역주택조합(공동주택 448세대·오피스텔 103호)은 2022년 7월 조합설립인가에 이어 올 1월 사업계획승인을 받았다. 향후 사업계획 변경 절차를 거쳐 착공 일정을 협의해 나갈 방침이다.
최군식 시 공동주택과장은 "지역주택조합 사업의 신속한 추진으로 사업 지연에 따른 조합원들의 부담을 덜어주는 것이 무엇보다 중요하다"며 "조합원들이 안심하고 내 집 마련의 꿈을 이룰 수 있도록 착공부터 준공, 입주까지 남은 행정 절차를 적극 지원하겠다"고 말했다.