닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

전국 경북

영양 비로사 석조비로자나불좌상, 경북도 문화유산자료 지정

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260728010010148

글자크기

닫기

영양군 김정섭 기자

승인 : 2026. 07. 28. 13:05

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

고려시대 석재로 제작 불교문화 자료 인정
영양군 비로사 석불
경상북도 문화유산자료로 지정됀 영양군 비로사 석조비로자나불좌상/영양군
경북 영양군 비로사에 소장된 석조비로자나불좌상이 경상북도 문화유산자료로 새롭게 지정됐다.

영양군은 28일 비로사(청기면 기포리) 소장 '영양 비로사 석조비로자나불좌상'이 경상북도 고시 제2026-289호에 따라 경상북도 문화유산자료로 지정됐다고 밝혔다.

이번 지정은 지난해 4월 지정 가치 검토를 위한 전문가 자문을 시작으로 체계적인 조사와 보고서 작성, 경상북도 문화유산위원회 현지 조사, 지정 예고와 최종 심의 등의 절차를 거쳐 확정됐다.

비로자나불은 불교 경전인 화엄경 또는 범망경의 주불로 등장하며 태양이 지닌 특성에 비유해 온 세계의 모든 것을 두루 비춰 어둠을 없애고 그 광명은 항상 빛나고 생멸하지 않아 세상의 모든 것을 밝게 해주는 부처를 의미한다.

영양 비로사 석조비로자나불좌상은 고려시대에 석재로 제작됐으며 영양군과 인접한 봉화군에 있는 축서사에서도 9세기 후반 유사한 비로자나불상이 제작된 사례가 있어 경상도 지역을 중심으로 제작이 성행했음이 높다고 유추되는 점, 고려시대 불교 조각의 조형적 특징을 잘 보여주는 점을 지정 사유로 인정받았다.

오도창 영양군수는 "영양 비로사 석조비로자나불좌상의 문화유산자료 신규 지정은 빛을 보지 못하고 묻혀있는 유산의 발굴과 보호, 계승을 위해 노력한 결과이며 추후 보존·관리 계획을 수립하기 위해 도 문화유산과와 협의 후 합동 현지 조사를 실시해 보존에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.
김정섭 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기