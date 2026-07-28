‘美 최고 대학 ’웨스트포인트‘ 성장동력… 韓 사관학교 판 바꿔야

미 언론, 매년 ROI 지표 사립대와 직격 비교… 美사립대 무한 경쟁하는 사관학교를 최고의 인재 요람으로

美 사관학교, 포브스·WSJ 평가서 하버드·예일·프린스턴大등 아이비리그 능가

0728 Trump West Pont 0 지난해 5월 25일 미 육군사관학교(웨스트포인트) 졸업식 단상에서 트럼프 대통령이 연설을 마친 후 정복 차림 생도들의 경례를 받으며 거수경례로 답하고 있는 모습. 'WEST POINT' 대형 현수막 아래 단상 중앙의 트럼프 대통령은 특유의 빨간색 'MAGA' 모자를 착용한 채 제61대 美육사 교장인 스티븐 W. 길랜드 중장과 함께 서 있으며, 전면에는 정모와 하얀 사선 밴드를 착용한 육사 생도들의 뒷모습이 배열되어 사관학교 특유의 엄숙한 절제미와 장엄한 분위기를 연출하고 있다. / 美백악관 홈페이지

0728 US Naval Academy 0 '힘찬 첫걸음'…美 해군사관학교 졸업 및 임관식, 올해 5월 22일 금요일, 메릴랜드주 아나폴리스의 미 해군사관학교에서 열린 졸업 및 임관식을 마치며 졸업생들이 모자(모자 던지기 전통)를 하늘로 던져 올리고 있다. 이번 美 해군사관학교 졸업생은 총 1,059명이다. / 연합

0728 해사 입관식 이지호 소위 0 제139기 해군·해병대 사관후보생 임관식. 이재용 삼성전자 회장의 장남 이지호 신임 해군 소위(앞줄 오른쪽)가 지난해 11월 28일 경남 창원 해군사관학교 연병장에서 열린 제139기 수료 및 임관식에서 힘차게 분열 행진을 하고 있다. 최근 미국 영주권이나 시민권을 포기하고 미 육·해·공군 사관학교 및 명문대 진학이 충분히 가능함에도, 조국 복무를 위해 귀국해 장교·병사로 입대하는 재미 한국인 청년들의 발걸음이 이어지고 있다. / 사진=연합

매년 미국 포브스(Forbes)와 월스트리트저널(WSJ), US뉴스&월드리포트(U.S. News & World Report)가 발표하는 대학 평가 순위에서 미 육·해·공군 사관학교(웨스트포인트·아나폴리스·콜로라도스프링스)는 하버드, MIT, 스탠퍼드 등 최고의 명문 사립대들과 어깨를 견주거나 특정 지표에서 우위를 점한다.미국 주요 언론들이 사관학교와 명문 사립대를 매년 동일선상에 두고 정밀 비교 분석하는 이유는 명확하다.사관학교가 제공하는 '4년 전액 국비 및 첨단 STEM(과학·기술·공학·수학) 교육'과 '졸업 후 5년간의 야전 지휘 리더십'이 민간 시장에서 독보적인 경제적 가치(ROI)와 인재 경쟁력으로 환산되기 때문이다.반면 대한민국 육·해·공군 사관학교의 현주소는 참담하다.생도 1인당 2.7억 원이라는 막대한 국고가 투입됨에도 불구하고, 지원자 자질 저하와 시대에 뒤떨어진 양성 교육 역량으로 인해 장교단의 질적 수준이 급격히 추락하고 있다.미 언론이 입증한 사관학교의 인재 양성 공식을 벤치마킹하여, 한국 사관학교의 3군 전격 통합과 구조 개혁이 시급하다는 지적이 거세다.◇ 미 언론이 매년 비교하는 3대 핵심 분석 요소: 'ROI, STEM, JMO 스카우트'미국 언론과 평가 기관들이 미 사관학교와 아이비리그를 비교할 때 적용하는 핵심 분석 프레임워크는 크게 세 가지다.첫째, 학비 대비 투자 가치(Return on Investment, ROI)다.연간 학비와 숙식비가 8만~9만 달러(약 1억~1억 2,000만 원)에 달하는 아이비리그와 달리, 미 사관학교는 등록금 전액 면제와 품위유지비를 지급하면서 졸업 시 부채 제로(Zero Debt)를 달성한다.WSJ와 포브스는 이를 바탕으로 미 사관학교를 미국 내 '가장 가치 있는 대학(Best Value College)' 최상위에 올린다.둘째, 최첨단 STEM(과학·기술· 공학·수학) 교육 역량이다.미 사관학교는 단순한 군사 훈련기관을 넘어 최고 수준의 공학·기술 대학으로 작동한다. US뉴스 대학 평가의 '학부 공학 프로그램(Undergraduate Engineering)' 부문에서 미 사관학교들은 MIT, 칼텍과 함께 매년 톱 5위권을 유지한다.셋째, 민간 채용 시장에서의 "위관급 장교 (JMO, Junior Military Officer) 우대'다.5년간의 의무 복무를 마치고 사회로 나오는 미 사관학교 출신 장교들은 월가(Wall Street)의 투자은행(IB), McKinsey·BCG 등 전략 컨설팅 펌, 글로벌 Big Tech(구글, 아마존, 테슬라) 및 글로벌 방산 기업들로부터 아이비리그 졸업생 이상의 선호 인재로 스카우트된다.20대 후반에 전세계적으로 작전에 투입되면서 수십 명의 소대원과 첨단 장비를 직접 지휘해 본 실전 조직 관리 경험과 공학적 소양이 결합된 독보적 리더십을 높이 평가받는 것이다.◇ 2.7억의 함정과 함량 미달 교육… 벼랑 끝에 선 韓 사관학교국방부 및 한국국방연구원(KIDA) 자료에 따르면 한국 역시 사관생도 1인당 4년간 약 2억 7,000만 원의 예산을 쏟아붓고 있다. 그러나 미 사관학교와 달리 투자 대비 아웃풋은 심각한 경고등이 켜졌다.최근 1차 시험 합격선 하락과 중도 자퇴율 폭증은 입학생들의 전반적인 자질 저하를 단적으로 보여준다.여기에 AI, 유무인 복합 체계, 딥테크 그리고 영어로 통용되는 우주·항공·해양·공지 합동 작전 중심으로 급변하는 미래 전장 환경에서 현 한국 사관학교 교수진의 첨단 STEM(과학·기술·공학·수학) 교육 및 국제정치경제학등 사회과학 연구 그리고 영어 수준은 민간 주요 대학의 교육 역량에 한참 미치지 못한다는 군 내부와 학계의 냉정한 평가가 잇따르고 있다.군 내부 연구 인력 위주의 폐쇄적 교원 채용과 육·해·공군으로 분산된 중복 예산 구조가 교육의 저질화를 초래한 원인이다.◇ 3군 사관학교 전격 통합… '글로벌 스카우트 대상' 정예 장교 키워야전문가들은 대한민국 장교단 전반의 자질 저하와 교육 한계를 극복하기 위해 육·해·공군 사관학교의 전격적인 통폐합과 정원 감축을 촉구한다.3군 사관학교를 하나로 통합하여 중복 투입되는 행정·교육 예산을 일원화하고, 절감된 예산으로 세계적 수준의 첨단 공학 연구 인프라와 우수 민간 교수진을 대거 유치해야 한다는 것이다.사관학교를 '소수 정예의 첨단 국방 공학·리더십 사관학교'로 내실화할 때, 입학 문턱과 생도들의 수준 역시 미 사관학교 수준으로 다시 격상될 수 있다.이렇게 배출된 정예 생도들이 5년간 야전에서 첨단 무기체계 운용과 실전 리더십을 쌓고 사회로 진출한다면, K-방산 기업과 글로벌 빅테크가 앞다투어 채용하려는 핵심 융합 인재로 거듭나게 된다.사관학교의 폐쇄적 교육과 예산 낭비를 수술하고 3군 통합을 이뤄내는 것만이 대한민국 국방과 방위산업의 미래를 바꿀 유일한 출구다.