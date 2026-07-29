[컨콜] SK하이닉스 “LTA 통상 5년 계약”

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SK하이닉스가 현재 고객사와 추진하는 장기계약(LTA) 기간을 5년 안팎이라고 밝혔다. 특히 예치금 등으로 안전장치를 마련하며 수요 가시성을 강화하고 있다는 설명이다.29일 SK하이닉스는 2분기 실적설명회에서 "고객사와 추진하는 LTA 계약기간은 통상 5년이나, 고객과 제품에 따라 달라질 수 있다"고 말했다.제품 구조나 협력 관계에 따라 가격 등 여러 조건을 협의해 계약을 체결하고 있다는 설명이다. SK하이닉스는 "고객사의 실제 구매 가능성을 고려하며 구매 약정에 따라 예치금 등을 설정하는 등 단기 시장 변도엥 따른 불확실성을 줄이고, 수요 가시성을 높이는 장치를 마련하고 있다"며 "이는 고객의 신뢰도 높은 중장기 수요 계획 수립을 지원하고, 수요 가시성을 바탕으로 투자와 생산 계획을 효율적으로 운영하는데 도움이 될 것"이라고 밝혔다.그러면서 "전체에서 LTA가 차지하는 비중을 구체적으로 공개하기는어렵지만 시장 환경 및 고객 수요를 고려해 적정 수준에서 운영할 것"이라며 "이를 통해 실적 하방 안정성을 높일 계획"이라고 밝혔다.또한 "당사는 HBM을 중심으로 안정적 수익성을 확보하고 있다"며 "엔비디아를 비롯한 주요 고객과의 장기계약도 이를 뒷받침하고 있다"고 덧붙였다.특히 고객들과 전략적 협력을 추진하며 생산능력 확대 또한 수요 가시성을 바탕으로 진행하고 있다는 설명이다. 이에 따라 중장기 투자 확대가 곧바로 공급 과잉으로 이어질 가능성은 제한적이라고 보고 있다.