건설현장 바닥청소도 자동으로…롯데건설, 자율주행 로봇 도입

롯데건설은 이러한 문제를 개선하기 위해 로봇 전문기업 'TXR로보틱스'와 협력해 '인천 효성지구 도시개발사업 공동주택 4블록' 현장에서 자율주행 청소로봇의 기술실증(PoC)을 진행한 뒤 본격적인 운영에 들어갔다고 29일 밝혔다.
회사는 향후 준공 현장의 청소 작업에도 해당 기술을 순차적으로 확대 적용할 계획이다.
기존 건설현장에서는 근로자가 직접 폐기물을 수거하고 청소기로 먼지를 제거하는 방식으로 청소가 이뤄졌다. 이 과정에서 분진이 많이 발생해 무더운 날씨에도 방진마스크를 착용해야 하는 등 작업 환경 개선의 필요성이 꾸준히 제기돼 왔다.
이번에 도입된 자율주행 청소로봇은 사전에 구축한 현장 지도를 바탕으로 공간 정보와 청소 구역을 학습한 뒤 지정된 동선을 따라 스스로 청소를 수행한다. 일반 쓰레기와 먼지를 자동으로 수거한 뒤 배터리 잔량이 부족하면 충전 장소로 이동해 자체 충전까지 진행한다.
또 작업 중에는 근로자와 각종 장애물을 인식해 충돌을 방지할 수 있으며, 조명 장치를 탑재해 야간이나 조도가 낮은 환경에서도 별도의 인력 없이 운용이 가능하다.
롯데건설 관계자는 "이번 자율주행 청소로봇 도입을 통해 청소 등 단순?반복 작업을 줄여주고 현장 근로자들이 실질적인 공사에 더 집중할 수 있게 해 작업 효율성을 더 높일 것으로 기대한다"고 말했다.