의사시험 97.7점 받은 의료AI…삼성서울병원 ‘지오메드 2’ 세계 1위

음성·영상 처리·모델 경량화 거쳐 의료현장 적용 추진
29일 삼성서울병원에 따르면 지오메드 2는 최근 진행된 의료AI 벤치마크에서 한국 의사국가시험(KMLE) 97.7점, 미국 의사면허시험(MedQA-USMLE) 94.8점을 기록했다. 평가에 참여한 경쟁 모델 가운데 가장 높은 점수다.
의사국가시험에는 환자의 증상과 검사 결과 등을 토대로 적절한 진단과 치료법을 판단하는 임상 상황 기반 문제가 출제된다. 지오메드 2는 이 같은 문제를 높은 정확도로 해결하며 의료 분야에 특화된 추론 성능을 입증했다.
지오메드 2는 과학기술정보통신부의 첨단 그래픽처리장치(GPU) 활용 지원사업을 통해 개발됐다. 차원철·손명희 삼성서울병원 응급의학과 교수 연구팀과 AI 전문기업 제로원에이아이가 공동으로 참여했다.
차 교수는 이번 성과가 정부와 의료기관, AI 기업 간 협업을 통해 이뤄졌다고 평가했다. 정부가 지원한 GPU 인프라에 병원의 임상 경험과 데이터, 기업의 AI 기술력을 결합한 결과라는 설명이다.
의료 현장에서 발생할 수 있는 오류와 예측하기 어려운 답변을 통제하기 위한 '하네스 엔지니어링'도 적용한다. 안전성과 안정성이 중요한 의료 환경에 맞춰 모델의 행동 범위와 출력 형식을 체계적으로 관리하기 위해서다. 다양한 의료기관과 기기에서 활용할 수 있도록 모델 경량화 작업도 병행한다.
현재 지오메드 2는 모델 정보와 벤치마크별 상세 성능, 평가 로그 및 재현성 검증을 위한 코드 등이 AI 모델 글로벌 공유 플랫폼 '허깅페이스(Hugging Face)'에 공개되어 누구나 이용할 수 있다.
차 교수는 "이제는 시험 문제를 얼마나 더 잘 맞히느냐 보다 음성·영상까지 아우르고 실제 서비스에 안정적으로 연결되며, 가볍게 어디서든 쓸 수 있는 모델을 만드는 것이 관건"이라며 "의료 현장에 실질적으로 기여하는 임상 특화 AI로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.