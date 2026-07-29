전주시, 위기청소년 특별지원 대상 모집…생활비 월 최대 65만원 지원

전주시는 8월 7일까지 '2026년 제2차 청소년 특별지원 사업' 대상자를 모집한다고 29일 밝혔다.
'청소년 특별지원 사업'은 보호자가 없거나, 실질적으로 보호자의 보호를 받지 못해 사회·경제적으로 어려움을 겪는 위기청소년에게 생활·학업·상담 등 맞춤형 서비스를 제공하는 제도이다.
지원 대상은 9세부터 24세까지의 위기청소년 중 가구 소득이 기준 중위소득 100% 이하인 경우 신청할 수 있다.
대상은 △비행·일탈 예방을 위해 지원이 필요한 청소년 △학교 밖 청소년 △보호자가 없거나 실질적으로 보호를 받지 못하는 청소년(저소득 한부모 가족 자녀 포함) △타인과의 교류가 거의 없거나 제한된 거주공간에서만 생활해 일상생활이 현저히 곤란한 고립·은둔 청소년 등이다.
대상자로 선정된 청소년에게는 위기 상황에 따라 △생활 지원(월 65만원 이내) △건강 지원(연 200만원 이내) △학업 지원(월 30만원 이내) △자립 지원(월 36만원 이내) △상담 지원(월 30만원 이내) △법률 지원(연 350만원 이내) △활동 지원(월 30만원 이내) △기타 지원 등이 맞춤형으로 제공된다.
신청은 청소년 본인과 보호자와 청소년지도자, 교원, 사회복지사 등 관계자도 가능하며, 주소지 동 주민센터를 방문하거나 온라인(복지로)을 통해 신청하면 된다.