[보험세미나]신장식 “보험산업 전환점에 서 있어…사회 안전망 등 역할 확대해야”

29일 제3회 아시아투데이 보험 세미나 개최

"보험 산업 변화는 삶의 질과 직결된 문제"

신장식 조국혁신당 의원 0 신장식 조국혁신당 의원./신장식 의원실

신장식 조국혁신당 의원은 29일 "보험이 사고 이후의 보상에 머무르는 것이 아니라, 건강관리와 예방, 요양과 자산관리까지 아우르는 새로운 역할을 고민해야 할 시점이다"고 강조했다.신장식 의원은 이날 오전 서울 영등포구 국회의원회관 제9간담회의실에서 '성장정체 보험산업, 신사업 현주소 및 금융당국의 지원방안은'을 주제로 열린 제3회 아시아투데이 보험 세미나 축사를 통해 "저출산과 초고령사회, 시장 포화와 디지털 전환이라는 거대한 변화 속에서 기존의 성장 방식만으로는 한계가 분명하다"며 이 같이 말했다.그는 "보험은 단순히 상품을 판매하는 산업이 아닌 예상하지 못한 위험으로부터 국민의 삶을 지키는 사회안전망이자, 미래의 불안을 함께 나누는 사회적 약속"이라며 "보험산업의 변화는 산업의 문제를 넘어 국민의 삶의 질과 직결되는 문제다"고 평가했다.하지만 규제를 없애는 것만으로는 혁신이 이뤄질 수 없다고 진단했다. 신 의원은 "국민이 안심할 수 있는 소비자 보호와 금융 안정이라는 원칙 위에서 새로운 도전이 가능하도록 제도를 설계하는 것이 중요하다"며 "혁신을 가로막는 불필요한 규제는 과감히 개선하되, 소비자의 신뢰를 훼손하는 일은 없어야 한다. 산업 경쟁력과 공공성은 선택의 문제가 아닌 함께 지켜야 할 가치다"고 이야기했다.주가조작과 불공정거래를 근절하고, 기업지배구조 개선과 투자자 보호 강화가 필요하다고 강조했다. 그는 "이번 세미나가 증권산업의 역할과 과제, 자본시장의 미래 성잔 전략이 대한민국 금융산업의 새로운 이정표가 되기를 기대한다"며 "국회 정무위원회에서도 자본시장 선진화와 투자자 보호, 기업의 건전한 성장 생태계 조성을 위해 최선을 다할 것"이라고 전했다.이날 열린 제3회 아시아투데이 보험 세미나는 이해성 삼성화재 헬스케어사업팀장 상무와 최홍근 교보생명 신사업기획팀 파트장, 권택인 한화손해보험 사이버보험부 부장, 김석영 보험연구원 선임연구위원이 주제발표에 나섰다. 이어 금융당국과 보험업계 관계자들이 토론을 벌이며 보험사의 신사업 진출과 사회적 역할 확대 방안, 정부 차원의 정책 지원 필요성 등에 대한 인사이트를 공유했다.