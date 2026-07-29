남원시·민주당 남장임순 지역위 당정간담회…국가예산 확보·대선공약 이행 협력 강화

간담회에는 양충모 남원시장과 박희승 국회의원, 한명숙 남원시의회 의장, 윤지홍·임종명 전북도의원, 이상현 남원시의회 더불어민주당 대표의원, 시의원, 더불어민주당 관계자, 시 간부공무원 등이 참석해 지역 주요 현안과 대응 방안을 논의했다.
이날 남원시는 대통령 지역공약 반영사업인 △ 국립의학전문대학원 설립 △ 제2중앙경찰학교 남원 유치 △ 국토 중부권·남부권 연결 광역교통망 체계 개선 △ 남원성 복원을 통한 역사문화도시 조성 △ 말산업 인프라 및 수행기관 유치 등의 추진상황을 설명하고, 적극적인 협력을 요청했다.
또 국가예산 및 주요 공모사업으로 △ 남원 경찰수련원 신축 △ 국립 판소리산업 복합단지 조성 △ 남원 도자전시관 건립 △ 지리산권 생태관광 탐방로 개선 △ 귀석지구 배수개선사업 △ 남계지구 배수개선사업 △ 2027년 지방소멸대응기금 투자계획 평가 등 주요 사업의 추진현황을 공유하고, 국가예산 확보 전략과 대응방안을 논의했다.
여기에 섬진강유역환경청 남원 유치 △ 국립 지리산 숲체원 유치 △ 국지도 60호선 및 국도 24호선 반영 등 지역의 미래 경쟁력 확보를 위한 주요 현안에 대해서도 심도 있는 의견을 나누며 정부 차원의 정책적 지원과 협력 방안을 건의했다.
양충모 남원시장은 "지역의 미래를 좌우할 핵심사업들이 차질 없이 추진될 수 있도록 국회와 긴밀한 협력체계를 유지해 나가겠다"며 "대통령 지역공약의 조속한 이행과 국가예산 확보를 위해 행정 역량을 집중하겠다"고 말했다.
박희승 국회의원은 "지역 현안이 정부 정책과 국가예산에 충실히 반영될 수 있도록 남원시와 긴밀히 소통하며 필요한 역할을 다하겠다"고 말했다.