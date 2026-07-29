김재준 군산시장, 새만금개발청장 만나 산업용지 확대 등 6대 현안 지원 요청

신규 산업용지 조성·기반시설 조속 확충 건의

새만금개발청장 면담 0 김재준 전북 군산시장이 29일 새만금개발청을 방문해 문성요 새만금개발청장과 면담을 갖고 주요 현안 사업을 논의하고 있다./군산시

김재준 전북 군산시장은 29일 새만금개발청을 방문해 문성요 새만금개발청장과 면담을 갖고 새만금 사업의 성공적인 추진을 위한 핵심 현안과 협력 방안을 논의했다.이번 면담은 민선 9기 출범 이후 양 기관장이 처음 공식적으로 만나 새만금 개발 방향을 공유하고 협력체계를 강화하기 위해 마련됐다.김 시장은 새만금이 대한민국 미래 산업을 선도하는 글로벌 성장거점으로 도약하려면 기업 투자 수요에 대응하는 산업 기반 마련과 핵심 인프라 구축이 시급하다며 주요 현안에 대한 지원을 요청했다.주요 건의사업은 △ 새만금 1권역 산업용지 확대 △ 새만금 산업용지(4·9공구) 조기 조성 △새만금 기본계획 내 새만금신항 제외 △ 공공폐수처리장 신설 △ 해상풍력 집적화단지 조성 △ 새만금 남북3축도로 조기 건설 등 6개다.특히 김 시장은 이차전지·첨단산업 등 대규모 기업 투자가 늘면서 산업용지 추가 확보가 필요하다고 설명하고, 새만금 산단의 경쟁력 강화를 위해 신규 산업용지 조성과 기반시설 확충을 서둘러 달라고 건의했다.새만금 신항에 대해서는 '신항만건설 촉진법'과 '항만법'에 따라 추진되는 국가항만으로 별도의 계획체계를 적용받는 만큼, 계획체계의 일관성 확보를 위해 새만금 기본계획에서 제외해 줄 것을 요청했다.아울러 기업 입주 확대에 대비한 안정적인 폐수처리 기반, RE100 대응을 위한 재생에너지 기반, 내부 접근성을 높일 광역 교통망 등 새만금 활성화에 필요한 핵심 사업의 추진을 강조했다.김재준 군산시장은 "새만금은 군산뿐 아니라 전북과 대한민국 미래 산업 경쟁력을 이끌어 갈 핵심 공간"이라며 "기업이 투자하고 사람이 모이는 새만금을 만들기 위해 산업·물류·에너지 기반이 적기에 구축될 수 있도록 군산시도 적극적으로 역할을 다하겠다"고 밝혔다.