단일종목 레버리지 종가 거래 분산…LP 거래량도 줄인다

운용사·증권사, 시장 안정 위한 자율 대응 추진

괴리율 관리 강화…31일부터 기본예탁금 상향

clip20260730091750 0 황성엽 금융투자협회장./금융투자협회.

금융투자업계가 단일종목 레버리지 상품이 기초자산의 변동성을 키우는 것을 막기 위해 리밸런싱 거래를 장중과 장 마감 후로 분산하고 유동성공급자(LP) 거래량을 줄이기로 했다.30일 금융투자협회는 전날 단일종목 레버리지 상품을 운용하는 자산운용사 대표와 증권사 LP 담당 임원들이 참석한 긴급회의를 열고 시장 안정과 투자자 보호를 위한 대응 방안을 논의했다.회의에는 KB·미래에셋·삼성·신한·키움·하나·한국투자·한화자산운용 대표와 증권사 LP 담당 임원 8명 등이 참석했다.업계는 우선 종가 부근에 집중되는 리밸런싱 거래를 장중과 장 마감 후로 분산하기로 했다. 단일종목 레버리지 상품은 기초자산의 하루 수익률을 배수로 추종하기 위해 매일 보유 자산을 조정하는데, 리밸런싱 거래가 장 마감 무렵에 몰리면 기초자산의 가격 변동성을 키울 수 있기 때문이다.자산운용사와 LP를 맡은 증권사는 거래량을 줄이기 위해 공동 대응하고 시장가격과 순자산가치 간 괴리율을 면밀히 관리해 상품 거래가 시장에 미치는 영향을 줄인다는 방침이다. 또한 오는 31일부터 조기 시행되는 기본예탁금 상향과 투자자 교육 강화 등 정부 대책이 시장에 안착할 수 있도록 업계 차원에서 협조하기로 했다.금융투자협회와 업계는 이번 자율 조치의 이행 상황과 효과를 점검하면서 개인투자자의 거래 규모와 시장 변동성 등 시장 동향을 지속적으로 살펴볼 계획이다. 향후 시장 상황에 따라 정부·관계기관과 추가 대응 방안도 논의하기로 했다.단일종목 레버리지 상품은 국내외 규제 격차를 해소하고 투자자의 선택권을 확대하기 위해 지난 5월 도입됐다. 해외로 향하던 투자 수요 일부를 국내 제도권 시장으로 유도했다는 평가를 받았지만 개인 거래가 삼성전자와 SK하이닉스 등 일부 종목에 집중되면서 시장 변동성을 확대한다는 지적도 제기됐다.황성엽 금융투자협회 회장은 "최근 시장 변동성 확대와 일부 투자자의 손실 발생 상황을 업계도 매우 엄중하게 인식하고 있다"며 "리밸런싱 거래 분산과 LP 거래량 관리 등 자율 조치를 신속히 이행하고 정부와 긴밀히 협력해 시장 안정과 투자자 보호에 최선을 다할 것"이라고 말했다.