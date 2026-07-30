호반그룹, 혹서기 온열질환 관리…팥빙수 실은 ‘호반사랑 푸드트럭’ 운영

냉음료 및 쿨링조끼·폭염 응급키트 지원

1. 호반그룹, 혹서기 건설현장 찾아 ‘호반사랑 푸드트럭’ 운영 0 호반그룹 현장 직원들이 지난 29일 '호반사랑 푸드트럭' 행사를 통해 제공된 팥빙수를 먹으며 무더위를 식히고 있다./호반그룹

호반그룹이 연일 이어지는 폭염 속 건설현장 근로자의 온열질환 예방과 안전한 근무환경 조성을 위해 지원에 나섰다.호반그룹은 전국 건설현장을 찾아 팥빙수와 냉음료를 제공하는 '호반사랑 푸드트럭'을 운영한다고 30일 밝혔다. 이번 행사는 무더위 속에서 근무하는 중소 협력사 근로자들이 잠시 더위를 식히며 휴식을 취할 수 있도록 대·중소기업 상생협력기금을 활용해 마련됐다.'호반사랑 푸드트럭'은 '호반써밋 풍무'를 비롯한 호반건설과 호반산업의 전국 10개 건설현장을 순회하며 근로자들에게 팥빙수와 냉음료 총 2700인분을 제공했다. 앞서 건축·토목 분야 37개 현장에는 쿨링조끼와 폭염 응급키트 등으로 구성된 스마트 온열예방 패키드도 지원했다.호반그룹은 다음 달에도 지원 대상을 확대해 '호반사랑 푸드트럭'을 추가 운영할 예정이다. 이를 통해 폭염 기간 근로자의 건강을 보호하고 안전한 작업환경 조성을 위한 지원을 지속한다는 방침이다.현장 안전관리도 강화하고 있다. 각 건설현장에서는 스마트 체감온도계를 활용해 작업환경을 상시 관리하고 있으며, 체감온도가 31도 이상일 경우 강제 휴게시간을 운영하고 있다. 작업구간에는 그늘막과 휴게시설, 이동식 에어컨을 설치하고 온열질환 예방 물품을 비치하는 한편, 안전보건 교육도 병행하고 있다.호반그룹 관계자는 "무더위 속에서도 현장을 지키는 근로자들에게 감사와 응원의 마음을 전하고 조금이나마 힘이 되길 바라는 마음으로 이번 행사를 마련했다"며 "앞으로도 협력사와 함께 근로자의 건강과 안전을 최우선으로 하는 다양한 안전보건 활동을 이어가겠다"고 말했다.