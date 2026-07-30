HD현대, 美프레이저와 현지 조선소 현대화 협력

양사, 美조선업 부흥 위한 조선소 현대화 MOU

hd현대 0 HD한국조선해양 김형관 대표(왼쪽), 프레이저 인더스트리 패트릭 켈리 대표가 '미국 조선산업 부흥을 위한 조선소 현대화 협력 관련 업무협약'을 체결한 뒤 기념촬영하고 있다. /HD현대

HD현대가 미국 조선소 현대화 사업에 본격 착수한다. 현지 조선소 미국 프레이저 인더스트리에 설계부터 생산·운영 시스템까지 종합 솔루션을 제공하며 미국 내 협력 기반을 확대한다.30일 HD현대 조선 부문 중간지주사 HD한국조선해양은 최근 미국 프레이저 인더스트리와 '미국 조선산업 부흥을 위한 조선소 현대화 협력' 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.이번 협약은 HD한국조선해양이 올해 조선소 건설 종합 솔루션 사업을 미래 성장동력으로 제시한 이후 실제 사업화에 나선 첫 사례다.양사는 조선소 진단과 설계, 생산공정 개선, 자동화 설비 도입, 인공지능(AI) 기반 디지털 솔루션 적용, 공급망 구축, 기술인력 양성 등 조선소 구축부터 운영까지 전 과정에서 협력한다. HD한국조선해양은 조선소 설계·건설 노하우와 생산·운영 시스템, 데이터 관리 기술 등을 패키지 형태로 제공해 스마트 조선소 구축을 지원할 계획이다.양사는 연내 조선소 현대화 컨설팅 계약도 체결할 예정이다. 대상은 미오대호(Great Lakes) 중 하나인 '슈피리어호(Lake Superior)' 연안에 위치한 프레이저 조선소다. HD한국조선해양은 이곳을 미국 조선업 재건을 위한 실증 모델로 육성한다는 계획이다.프레이저 조선소는 핀칸티에리 마린그룹, 돈존마린 등과 함께 '오대호 조선 동맹'을 구성해 미국 해안경비대 차세대 경쇄빙선 사업에 참여하고 있다. 미국 정부가 추진하는 조선산업 재건 정책의 핵심 거점 가운데 하나로 꼽힌다.프레이저 인더스트리 패트릭 켈리 대표는 "조선소 운영 전반의 선진 기법 도입을 위해 세계 최고의 기술력을 갖춘 HD현대와 손잡게 돼 매우 기쁘게 생각한다"며 "양사 간 협력은 미국 조선업 부흥을 위한 중요한 출발점이 될 것"이라고 말했다.HD한국조선해양 김형관 대표는 "조선소 설계부터 운영에 필요한 노하우를 제공해 프레이저 조선소를 미국 조선산업 재건의 거점이 되도록 지원할 계획"이라며, "향후 다양한 영역으로 협력 범위를 확대해 미국 조선업의 든든한 파트너가 될 것"이라고 밝혔다.