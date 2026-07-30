파키스탄령 카슈미르 선거 유혈… 시위단체 “30명 넘게 사망”

1차 투표서 여당 PML-N 9석 확보… 임란 칸 정당은 보이콧

당국 "보안요원 1명 사망"… 인터넷·도로 끊겨 확인 난항

2차·3차 투표 8월 2일·10일… 정당 간 부정 공방도

PAKISTAN PROTEST <YONHAP NO-2802> (EPA) 0 29일(현지시간) 파키스탄 페샤와르에서 자마아트에이슬라미 학생 조직인 이슬라미 자미아트에탈라바 회원들이 구호를 외치고 있다. 이날 시위는 파키스탄령 카슈미르(아자드 잠무카슈미르) 지방선거 과정에서 발생한 유혈 사태에 항의하며 평화적 대화를 촉구하기 위해 열렸다/EPA 연합뉴스

파키스탄령 카슈미르에서 지방선거를 둘러싼 시위가 유혈 사태로 번졌다.30일(현지시간) 이 지역 시위를 주도해온 연합아와미행동위원회(JAAC) 지도부는 전날 2차 투표를 앞두고 라왈라코트 일대에서 보안군과 충돌하는 과정에서 30명 넘게 숨졌다고 주장했다.정확한 사망자 규모는 확인되지 않고 있다. 지방정부가 6월 JAAC를 금지 단체로 지정한 뒤 유혈 시위가 이어졌고, 그때부터 인터넷과 금융, 도로가 대부분 끊겼다. 현지 소식이 외부로 나오기 어려워 로이터도 30명 이상이라는 JAAC의 집계를 독립적으로 확인하지 못했다고 밝혔다.당국이 확인한 사망자는 이보다 훨씬 적다. 당국은 지난 27일 충돌로 보안요원 1명이 숨지고 5명이 다쳤다고 밝혔다. 익명을 요구한 한 관리는 이번 주 미르푸르에서 시위대 가운데 최소 3명이 숨진 것으로 파악하고 있다고 말했다. 파키스탄 당국은 인도의 지원을 받는 무장 세력이 시위대에 합류했다며 강경 대응을 정당화해 왔지만, 인도는 과거에도 이런 주장을 부인했다.이번 선거는 애초 27일 하루에 치를 예정이었으나 당국이 치안을 이유로 지역별 3차례 투표로 나눴다. 27일 미르푸르·코틀리·빔베르 등 3개 지역에서 치러진 1차 투표에서는 파키스탄 집권 연합의 제1당인 파키스탄무슬림연맹-나와즈(PML-N)가 13석 중 9석을 차지했다. 2021년 선거에서 승리한 임란 칸 전 총리가 창당한 파키스탄정의운동(PTI)이 부정선거 우려를 이유로 투표를 거부한 상태에서 나온 결과다.부정 시비는 보이콧으로 끝나지 않았다. 투표에 참여한 후보들 사이에서도 결과를 놓고 다툼이 벌어져 각 정당은 상대 진영이 투표함을 탈취하고 표를 조작했다고 서로 비난했다. 정부 관리들은 JAAC 시위와는 별개로 집권 연합의 양대 정당인 PML-N과 파키스탄인민당(PPP) 지지자들이 충돌해 1명이 숨지고 여러 명이 다쳤다고 확인했다.지역 수도 무자파라바드의 한 주민은 29일 "선거 전체가 부정이었다"고 말했다. 같은 날 파키스탄 수도 이슬라마바드에서는 카슈미르의 평화 시위대를 지지하는 집회가 열렸다. 집회에 참가한 사르다르 마즈하르는 "우리는 이 문제가 평화적으로 해결되기를 바란다"고 말했다.이번 사태의 수십 년간 지속된 갈등에서 비롯됐다. 파키스탄이 관리하는 이 자치 지역에서 자치권 확대를 요구하는 쪽은 중앙정부가 지역 정치에는 개입하면서 경제적으로는 이곳을 방치했다고 주장해 왔다. 불만은 주로 경제 문제에서 터져 나왔다. 2022년에는 이 지역이 파키스탄 다른 지역에 값싼 수력 전기를 공급하는데도 전기료가 비싸다며 주민들이 시위를 벌였다.2023년 결성된 JAAC는 이런 분노를 결집해 선거제도 개혁을 요구해 왔다. 문제의 핵심은 지역 의회의 직접 선출 45석 가운데 12석이다. 이 의석은 지역 헌법이 인도령 카슈미르 출신 난민으로 규정한 주민들을 대표하는 선거구에 배정돼 있지만, 실제로는 카슈미르 밖에 사는 사람들로 채워지는 일이 많았다. JAAC는 중앙정부가 이를 이용해 현지 정치를 조종한다고 주장했고, 파키스탄 정부 관리들은 이를 부인했다.정치 분석가 하산 아스카리는 이 12석이 선거 뒤 정부 구성의 변수가 될 것으로 봤다. PML-N이 지역 정부를 구성하려면 12석을 차지한 의원 가운데 일부의 지지가 필요하다는 것이다. 그는 "정부가 논란이 되는 그 12석에 의존하는 상황에서 어떻게 이 문제의 해법을 찾을 수 있겠느냐"고 말했다. 2차와 3차 투표는 8월 2일과 10일에 치러진다.