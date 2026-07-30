현대차그룹, 삼성전자 출신 권정현 부사장 영입… 자율주행 개발 총괄 맡는다

엔비디아·삼성전자 거친 AI 전문가…AVP본부 자율주행개발센터장 선임

SDV·자율주행 핵심 인재 영입 지속…미래 모빌리티 기술 경쟁력 강화

(배포) 0 권정현 AVP본부 자율주행개발센터장 부사장./현대차그룹

현대자동차그룹이 자율주행 기술 경쟁력 강화를 위해 삼성전자와 엔비디아를 거친 인공지능(AI) 전문가 권정현 부사장을 영입했다.현대차그룹은 AVP본부 자율주행개발센터장으로 권정현 부사장을 선임했다고 30일 밝혔다.권 부사장은 최근까지 삼성전자에서 지능형 로봇 개발을 이끌었으며, 이전에는 엔비디아에서 자율주행 소프트웨어 개발과 제품화를 담당한 자율주행 AI 전문가다.서울대학교 기계공학과를 졸업한 뒤 같은 대학에서 박사학위를 취득했으며, SAIC와 리코(Ricoh), 엔비디아, 삼성전자 등을 거치며 자율주행과 컴퓨터 비전, AI 기술 개발 분야에서 경력을 쌓았다.권 부사장은 앞으로 자율주행 차량 인식 소프트웨어를 비롯해 딥러닝, 머신러닝, 컴퓨터 비전 등 자율주행 핵심 기술 개발과 제품화를 총괄하게 된다.현대차그룹은 이번 영입을 통해 자율주행 기술을 고도화하고 미래 모빌리티 전략 실행에 속도를 낸다는 계획이다.현대차그룹은 최근 SDV(소프트웨어 중심 자동차)와 자율주행 분야 핵심 인재 영입을 이어가고 있다.지난 7월에는 애플과 테슬라에서 아이폰과 차량, 휴머노이드 로봇 무선통신 시스템 개발을 담당한 김동욱 전무를 AVP본부 SDV플랫폼개발센터장으로 영입했다. 또 애플과 도요타, 엔비디아 등에서 로봇과 자율주행 소프트웨어 개발을 맡았던 제레미 마 전무를 AVP본부 실리콘밸리 실장으로 선임했다.