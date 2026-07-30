트럼프, 챗GPT 해킹 논란에 “AI 규제 방안 검토 중”

"AI 통제 필요하지만 신중하게"

중국과의 기술 경쟁 구도 의식

USA GOVERNMENT <YONHAP NO-2710> (EPA) 0 도널드 트럼프 미국 대통령이 29일(현지시간) 워싱턴 D.C. 백악관 집무실(오벌오피스)에서 기자들에게 발언하고 있다./EPA 연합

도널드 트럼프 미국 대통령이 최근 발생한 챗GPT 개발사 오픈AI의 사이버 보안 사고를 계기로 인공지능(AI) 도구에 대한 정부의 통제 권한을 강화하는 방안을 검토하고 있다고 29일(현지시간) 밝혔다.BBC에 따르면 트럼프 대통령은 이날 백악관에서 챗GPT가 최근 다른 기업들의 비공개 기술에 무단으로 접근해 해킹을 시도한 사례에 관한 기자의 질문에 "우리는 AI를 주시하고 있고 규제 방안을 검토하고 있다"고 답했다.아울러 "동시에 우리가 AI 분야를 선도할 수 있도록 하는 것도 중요하다"고 덧붙였다.이는 그동안 AI 산업에 대한 규제를 자제하는 기조를 유지해 온 트럼프 행정부의 입장에 변화가 생길 수 있음을 보여주는 발언이다.최근 주요 AI 모델의 해킹 가능성 알려지면서 잇따라 논란이 일고 있는 데다 백악관이 중국 AI 기업들의 기술 도용 의혹에 우려를 표명하면서 규제의 필요성이 제기되고 있다.트럼프 대통령은 AI를 통제할 필요성은 인정하면서도 신중하게 접근해야 한다고 강조했다.그는 "갑자기 과도한 규제를 도입해 중국에 뒤처지는 상황을 만들고 싶지 않다"며 "중국은 사실상 AI 규제가 거의 없고 상당히 자유로운 상태"라고 말했다.오픈AI는 최근 자사의 AI 모델이 원래 설계된 범위를 벗어나 작동하면서 발생한 최소 2건의 해킹 사건에 대해 책임을 인정했다.샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)는 29일 워싱턴 D.C.에서 자사 AI 모델이 추가로 다른 시스템을 침해한 사례가 있는지 묻는 말에 "그럴 수도 있다"고 답했다.