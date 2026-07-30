하나금융, ‘잠실 MICE’ 4조원 PF 이끈다…증권·은행 역량 결집

4년7개월 만에 실시협약…대주단 구성 완료

잠실 35만㎡에 돔구장·컨벤션 등 조성

clip20260730103102 0 /하나금융그룹

하나금융그룹이 증권과 은행의 투자금융 역량을 결집해 잠실 스포츠·마이스(MICE) 복합공간 조성사업을 뒷받침한다. 하나증권과 하나은행의 협업을 통해 대형 민간투자사업에서 그룹의 'One IB' 전략을 본격화한다는 구상이다.하나금융은 하나증권과 하나은행이 '잠실 스포츠·마이스 복합공간 조성 민간투자사업'의 대표 및 공동 금융주관사로 참여해 4조원 규모의 프로젝트파이낸싱(PF)을 추진한다고 30일 밝혔다.서울시와 사업시행자인 서울스마트마이스파크는 지난 28일 사업 추진을 위한 실시협약을 체결했다. 서울스마트마이스파크는 사업을 위해 설립될 예정인 사업시행법인으로, 한화 건설부문이 대표사를 맡고 건설·운영·재무적투자자 등이 출자자로 참여한다.하나금융은 한화 건설부문과 아이파크현대산업개발 등과 함께 '3H 컨소시엄'을 구성해 2021년 12월 우선협상대상자로 선정됐다. 이후 약 4년7개월 만에 실시협약이 체결되면서 사업 추진이 본격화됐다.이번 사업은 잠실종합운동장 일대 약 35만㎡ 부지에 전시·컨벤션시설과 돔 야구장, 스포츠콤플렉스, 숙박·상업·업무시설 등을 조성하는 국내 최대 규모의 복합시설 민간투자사업이다.하나금융은 그룹 차원의 생산적·투자금융 실행 속도를 높이기 위해 추진 중인 'One IB' 전략에 맞춰 하나증권과 하나은행의 역량을 결집한다. 양사는 금융구조 설계와 PF 금융조달을 함께 추진한다.하나증권은 서울스마트마이스파크의 재무적투자자이자 대표 금융주관사로 참여한다. 하나은행은 공동 금융주관사를 맡았으며, 현재 금융조달을 위한 대주단 구성도 완료했다. 향후 사업은 실시계획 승인 등 관련 절차를 거쳐 추진될 예정이다.강성묵 하나금융 부회장은 "이번 사업은 하나증권과 하나은행이 각사의 전문성을 바탕으로 시너지를 창출한 대표적인 One IB 협업 사례"라며 "앞으로도 그룹의 투자금융 역량을 유기적으로 연계해 대규모 민간투자사업의 안정적인 추진을 지원하겠다"고 말했다.