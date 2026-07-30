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[컨콜] 삼성전자 “메모리 LTA, 생산능력 60~70% 수준까지 확대”

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이지선 기자

승인 : 2026. 07. 30. 11:04

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삼성전자 상황은?<YONHAP NO-4416>
삼성전자 서초 사옥./연합
삼성전자가 다수의 고객들과 다년공급계약(LTA)를 맺으면서 실적 안정성을 제고하겠다고 밝혔다. 이미 글로벌 데이터센터 고객과는 다년 계약을 완료했으며, 다른 고객들과도 협상을 마무리하는 단계라는 설명이다.

30일 삼성전자는2분기 실적발표 콘퍼런스콜에서 "중장기 AI 서비스 인프라 확보를 위한 수요가 급증하는 반면 메모리 공급 부족이 장기화될 것이라는 시장 인식이 확산되면서 많은 고객들이 다년 공급계약을 요청하고 있다"고 밝혔다.

회사는 "미래 수요를 확정적으로 제시할 수 있고 계약 이행에 대한 높은 상호 구속력을 수용할 수 있는 고객을 중심으로 계약을 협상하고 있다"며 "현재는 전체 생산능력의 60~70% 수준에서 장기 계약을 운영하는 것을 계획하고 있다"고 설명했다.

이어 "거의 모든 고객이 다년 계약을 요청하고 있고 이미 계약을 체결한 고객들 역시 추가 물량 확대를 요구하고 있어 현재 생산능력만으로는 모든 요청에 대응하기 어려운 상황"이라고 덧붙였다.

삼성전자는 현재 기본 5년 계약에 매년 물량을 재협상하는 '롤링(Rolling)' 방식의 다년 공급계약을 체결하고 있다고 밝혔다. 이를 통해 중장기 수주형 사업 비중을 확대하고 메모리 사업 구조를 보다 안정적으로 전환한다는 계획이다.

회사 측은 "주요 5대 글로벌 데이터센터 고객들과는 이미 계약을 완료했고 AI 수요와 연관된 추가 5개 대형 고객들과도 협상이 마무리 단계에 있다"며 "협상이 완료되면 현재 계획한 생산능력 기준으로 다년 계약 비중 60~70% 목표는 충분히 달성 가능할 것"이라고 말했다.

이지선 기자

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