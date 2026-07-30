닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

전국 메트로

시원한 맥주에 라이브 공연까지…“이번 주말 DDP 어때?”

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260730010011244

글자크기

닫기

박아람 기자

승인 : 2026. 07. 30. 11:18

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

서울디자인재단, 'DDP 바캉스: 뮤직페스티벌' 개최
이달 31일~내달 2일 오후 4시부터 11시까지 진행
DDP 맥주·논알코올 음료·소상공인 먹거리 판매
DDP 라이브 및 휴식존
'DDP 바캉스: DDP 뮤직페스티벌' 라이브 무대와 휴식존 /서울디자인재단
이번 주말 서울 동대문디자인플라자(DDP)가 재즈와 클래식 라이브 공연을 감상하며 다양한 먹거리를 즐길 수 있는 도심 속 여름 휴가지로 변신한다.

30일 서울디자인재단에 따르면 31일부터 다음 달 2일까지 DDP 어울림광장에서 'DDP 바캉스: DDP 뮤직페스티벌'이 진행된다.

행사는 'DDP가 선사하는 여름휴가' 콘셉트로, 매일 오후 4시부터 밤 11시까지 라이브 무대와 휴식존, 마켓존으로 나눠 운영한다.

오후 9시부터 진행되는 라이브 무대는 첫째날 '재즈의 밤', 밤 9시부터 시작되는 라이브 공연은 첫날 '재즈의 밤', 둘째 날 '클래식의 밤', 마지막 날 '포크의 밤'으로 꾸며진다. 행사장에는 프랑스 루브르박물관 피라미드 광장에 설치됐던 헬리녹스 캠핑 의자 500여 개와 빈백 라운지도 마련된다.

마켓존에서는 DDP에서만 판매하는 맥주와 증류주, 무알코올 음료, 페어링 파이 등을 선보인다. 소상공인 20개 팀도 아이스크림과 페스토, 과자 등 다양한 먹거리를 판매한다.

차강희 서울디자인재단 대표이사는 "이번 행사는 음악과 미식, 휴식, 라이프스타일이 하나의 경험으로 연결되는 도심형 여름축제"라며 "매년 DDP만의 공간과 디자인 콘텐츠를 활용해 밤까지 머물며 즐기는 도심형 야간 문화축제로 확장해 나가겠다"고 말했다.
박아람 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

미 연준, 금리 ‘매파적 동결’에 국채 30년물 5.21% 폭등…다우 1153포인트 하락

[칼럼] ‘소모품’이 된 신규 간호사, 침묵하는 병원의 비극

미·이란 충돌, 요르단서 지중해·홍해까지 확산...트럼프 “두들겨 팰 것” 보복전 재개 예고

도쿄베리, ‘도쿄바나나 카피’에 일본 브랜드 마케팅 논란…게시물 대거 삭제

[검사수첩] 법정에 제출된 해외문서…공판검사가 밝혀낸 6500억 사기의 진실

[2보] 삼성전자, 역대 최대 분기 실적 기록…반도체서만 89조 벌었다

[속보] 미군 “이란 상대 공습 개시…이란의 미군기지 공격 대응”

지금 뜨는 뉴스

“밤만 되면 미친 듯이 쇼핑”…알고 보니 ‘뇌 문제’였다

BTS, 그래미 어워즈 보이콧…“지역·언어로 구분 말길”

준중형 한계를 넘다…‘디 올 뉴 아반떼’ 프리미엄 승부수

강남은 신라면, 성북은 짜파게티…우리동네 최애 라면은?

국민 56% “핵심지 가격 상승세…하반기 집값 오를 것”