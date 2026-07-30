휴가길 휴게소에 가면 혜택이 풍성…도공 서울경기본부 고객감사 행사

보도자료 0 휴게소별 이벤트 맵. /한국도로공사 서울경기본부

한국도로공사 서울경기본부가 본격적인 여름 휴가철을 맞아 고속도로 이용객들을 위한 고객 감사 이벤트를 마련했다.장거리 운전에 따른 피로를 덜고 휴게소 이용의 즐거움을 높이기 위한 행사로, 서울·경기권 주요 휴게소에서 경품과 할인 혜택, 가족 참여 프로그램 등이 잇따라 진행된다.서울경기본부는 30일 관내 주요 휴게소에서 7월 말부터 8월 중순까지 다양한 고객 참여형 행사를 운영한다고 밝혔다.이번 행사는 단순한 경품 제공을 넘어 휴게소를 여행의 쉼터이자 가족이 함께 추억을 만드는 공간으로 조성하는 데 초점을 맞춘 것이 특징이다.안성휴게소(서울방면)에서는 8월 1일부터 17일까지 2만원 이상 구매 고객을 대상으로 이동식 TV 등 총 240만원 상당의 경품 추첨을 진행한다. 안성(부산)휴게소는 8월 1일부터 3일까지 3만원 이상 구매 고객에게 즉석복권 이벤트를 통해 총 340만원 상당의 경품을 제공하며, 행사 기간 대표 메뉴인 소머리국밥을 15% 할인 판매한다.여주(강릉)휴게소에서는 8월 1일부터 10일까지 2만원 이상 구매 고객을 대상으로 갤럭시 워치 등 총 330만원 상당의 경품 추첨을 실시한다. 다자녀 가족에게는 식사권을, 임산부에게는 부채를 무료로 제공하며 가족사진 촬영과 즉석 인화 서비스도 함께 운영할 예정이다.용인(강릉)휴게소는 7월 31일부터 8월 10일까지 2만원 이상 구매 고객을 대상으로 경품 추첨을 실시하고, 두 자녀 이상을 동반한 가족에게 기념품을 증정한다. 죽전(서울)휴게소는 8월 8일 1만원 이상 구매 고객을 대상으로 갤럭시 버즈 등을 받을 수 있는 뽑기 이벤트를 진행한다.이 밖에도 서울만남(부산), 기흥(부산), 이천(남이), 이천쌀(하남), 구리(일산), 고삼호수, 남한강 휴게소에서는 가족사진 촬영, 간식 할인, 여름용품 증정, 룰렛 게임 등 휴가철 분위기를 더하는 다양한 프로그램이 마련된다.서울경기본부 관계자는 "휴게소를 찾는 고객들이 잠시 쉬어가며 색다른 즐거움을 느끼고 안전하게 목적지까지 이동할 수 있도록 이번 행사를 준비했다"며 "휴가철 고속도로 이용객들의 만족도를 높이는 계기가 되길 기대한다"고 말했다.