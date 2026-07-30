조지훈 전주시장 “시민주권·재정회복·AI 육성”…민선9기 취임 한 달 시정 청사진 제시

시민 중심 소통행정 기반 재정 정상화와 미래 신사업 육성 속도

민선9기 한 달, 시민 주권·재정 정상화·미래 성장동력 (2) 0 조지훈 전주시장이 시청 브리핑룸에서 취임 한 달을 맞아 기자회견을 열고 민선9기 시정운영 방향을 밝히고 있다./전주시

조지훈 전북 전주시장이 민선9기 출범 한 달을 맞아 시민 중심의 소통 행정을 기반으로 재정 정상화와 미래 신산업 육성에 속도를 내겠다는 시정 운영 구상을 밝혔다.조 시장은 30일 전주시청 브리핑룸에서 취임 기자회견을 열고 시정 비전인 '우리가 특별해지는 도시, 전주!' 실현을 위한 지난 한 달간의 추진 성과와 향후 정책 방향을 발표했다.이날 조 시장은 △시민 중심의 소통 행정 및 현장 대응 체계 마련 △재정 정상화 △미래 신산업 기반 확충 등 다양한 분야에서 이미 시작된 변화와 혁신 성과를 공개했다.조 시장은 "지난 한 달은 전주시민 주권 소통 행정의 기틀을 마련한 시간이었다"고 소회했다.실제로 기존의 형식적인 취임식 대신 정책 브리핑으로 민선9기 시장 업무에 돌입한 조 시장은 시청 1층 스피드게이트 차단 기능을 해제하고, 시장실 옆에 '시민 소통공간'을 통해 열린 시정을 구현하기 위해 공을 들였다.미래 성장동력 확보를 위한 행보도 이어졌다. AI·ICT기업 현장 방문을 시작으로 방위사업청·전북특별자치도와 함께 '전북 전주 방산 혁신 클러스터 업무협약'을 체결하는 등 전주 탄소 산단을 중심으로 방위산업 기반 조성에 나섰다.조 시장은 민선9기 최우선 과제로 '재정 회복과 정상화'를 제시했다. 이를위해 취임 후 첫 결재 사업으로 '재정 혁신 특별위원회'구성을 추진하고, 전주시의회와 협력해 재정 위기를 타개할 계획임을 설명했다.조지훈 전주시장은 "'우리가 특별해지는 도시, 전주'를 위해 시민 존중 도시, AI 특별 도시, 시민 돌봄 책임 도시, 아시아 5대 문화산업 도시 등 4대 핵심 전략을 반드시 완수하겠다"면서 "전북 13개 시군을 잇고 500만 전북인을 품은 플랫폼 도시 전주로 진화하며, 지난 한 달 동안 다진 변화의 틀을 구체적 혁신과 성과로 만들어 가겠다"고 강조했다.