메디톡스, ‘뉴라미스’ 시술 노하우 공유…의료진 1200명 참여

온라인 웨비나 통해 시술법·임상 사례 공유

안면부 시술 가이드·제품 활용 노하우 소개

[메디톡스 사진자료] 메디톡스가 국내 의료진을 대상으로 MAP Institute CORE Webinar를 개최했다. 0 메디톡스가 국내 의료진을 대상으로 MAP Institute CORE Webinar를 개최했다./메디톡스

메디톡스가 국내 의료진을 대상으로 히알루론산(HA) 필러 '뉴라미스'의 시술법과 임상 적용 사례를 공유하는 온라인 학술교육을 진행했다. 이번 교육에는 의료진 1200명이 접속했다.메디톡스는 국내 의료진을 대상으로 온라인 학술교육 프로그램 'MAP Institute CORE Webinar'를 마쳤다고 30일 밝혔다.이번 웨비나는 지난 16일 열린 오프라인 교육 프로그램 'MAP Institute CORE Live Seminar'의 주요 내용을 온라인으로 확대한 것으로, 장소에 제약 없이 더 많은 의료진이 교육에 참여할 수 있도록 마련됐다.이번 교육에서는 뉴라미스의 물성학적 특성과 안면부 주름 및 중안부 볼륨 개선 시술에서의 임상 적용법이 소개됐다. '뉴라미스 볼륨 리도카인', '뉴라미스 딥 리도카인', '뉴라미스 스킨인핸서'를 활용한 실제 시술 영상도 공개됐다.강연을 맡은 홍기웅 샘스킨성형외과의원 원장은 실제 시술 영상을 바탕으로 안면 부위별 시술 가이드와 제품별 활용 노하우를 설명했다. 이어진 실시간 질의응답에서는 다양한 임상 사례와 시술 과정에서 고려해야 할 사항을 참석 의료진과 공유했다.메디톡스 관계자는 "이번 웨비나를 통해 의료진과 뉴라미스의 임상 경험을 공유할 수 있었다"며 "앞으로도 MAP 웨비나를 정기적으로 개최해 의료진 대상 학술교육의 접근성을 높이고 네트워크를 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.한편 MAP(Medytox Academy of Precision)는 메디톡스가 의료진을 대상으로 운영하는 통합 학술교육 플랫폼이다. 회사는 이론 강연과 라이브 시술 시연을 결합한 오프라인 세미나에 이어 온라인 교육 프로그램도 운영하며 의료진 대상 학술교육을 확대하고 있다.