삼성전자, 차세대 고효율 냉난방 솔루션 시장 공략

EHS 히트펌프 보일러 설치가구서 현판식

김용훈 상무 "고효율 난방 확대 기여 계획"

삼성전자, 히트펌프 보일러 본격 설치에 나서 (1) 0 삼성전자가 제주에서 가정용 'EHS 히트펌프 보일러'를 설치하며 차세대 고효율 냉난방 솔루션 시장 공략에 나선다. 사진은 박종연씨 가족이 기념 사진을 촬영하는 모습. /삼성전자

삼성전자가 차세대 고효율 냉난방 솔루션 시장 공략에 나선다.31일 삼성전자는 제주 애월 지역의 단독주택에 'EHS 히트펌프 보일러'를 설치한 데 이어 현판식을 개최했다고 밝혔다.EHS 히트펌프 보일러는 자연 상태의 공기열과 전기를 활용해 실내 난방과 온수를 공급하는 통합 솔루션이다. 에너지 효율이 100% 미만인 화석연료 기반의 기존 보일러와 비교해 투입되는 에너지 대비 더 많은 열을 생성할 수 있는 게 장점이다.냉난방 성능 효율을 나타내는 '계절성능계수(SCOP)'는 바닥 난방에 사용되는 35℃ 출수 조건에서 4.9를 기록해 소비 전력 대비 약 5배에 가까운 난방 에너지 효율을 보인다. 동파에 따른 고장과 배관 결빙을 방지하기 위해 실외기 내부에는 전기 히터와 동파 방지 밸브가 적용됐으며 제품 하단에도 배수를 돕는 히터가 추가로 탑재됐다.또한 고효율 냉매 압축 기술로 열 에너지를 활용해 겨울철 영하 15℃에서도 최대 70℃의 고온수를 안정적으로 공급할 수 있다.삼성전자 히트펌프 보일러를 최초 설치해 사용 중인 박종연씨는 "다가오는 겨울철에 본격적인 난방 사용이 시작되면 비용 절감 효과와 함께 온수 사용도 편할 것 같아서 기대된다"고 했다.회사는 난방전기화 확대 흐름에 맞춰 차별화된 기술을 기반으로 히트펌프 기반 난방 솔루션 경쟁력을 지속 강화하겠다는 방침이다.김용훈 삼성전자 한국총괄 상무는 "실제 주거 환경에서 검증된 기술력을 바탕으로 고객에게 편리하고 효율적인 사용 경험을 제공할 것"이라며 "고효율 난방 시장 확대에 기여할 계획"이라고 말했다.