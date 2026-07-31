중국 최고 인기 판다 ‘화화’, 힐튼 호텔과 컬래버레이션

140여곳 힐튼 호텔, 판다 테마 캠페인 진행

청두 판다 기지 특별 프로그램, 숙박 콘텐츠

KakaoTalk_20260731_081047405 0 월도프 아스토리아 청두의 환영 간식. / 이장원 기자

KakaoTalk_20260731_081334167 0 중국 쓰촨성 청두 자이언트 판다 번식연구기지의 판다. / 이장원 기자

xmxm 0 힐튼 호텔 '판다 화화 팸퍼 유어 스테이' 블라인드 박스. / 힐튼 제공

KakaoTalk_20260731_082546092 0 월도프 아스토리아 청두. / 이장원 기자

자이언트 판다의 고향 중국에서 '화화'는 가장 인기 있는 판다다. 본명은 허화(和花)인데, 화화라는 애칭으로 불린다. 친한 사람을 부를 때 이름의 한 글자를 반복하는 중국인들이 정겹게 부르는 이름이다. 허화 자신도 사육사들이 화화라고 부를 때 더 빨리 반응한다고 한다.화화는 쓰촨성 청두 자이언트 판다 번식연구기지에 산다. 이곳에는 화화와 판다 친구들을 찾아온 중국 국내외 방문객들로 발길이 끊이지 않는다. 우스꽝스러운 모습으로 전 세계인에게 사랑받는 판다의 매력을 실감케 한다.글로벌 호텔 브랜드 힐튼은 이런 판다의 매력을 호텔 서비스와 결합해 눈길을 끌고 있다. 지난해 '판다 화화 팸퍼 유어 스테이'(판다 화화가 모십니다)라는 이름의 캠페인을 성공적으로 진행한 힐튼은 올해 업그레이드된 '팸퍼 유 2.0'를 운영 중이라고 31일 밝혔다. 기존 쓰촨성과 충칭 지역에서 진행되던 프로그램을 중국 전역 140여 개 힐튼 호텔로 확대했다.특히 힐튼은 이번 캠페인에서 청두 자이언트 판다 번식연구기지 투어와 판다 테마 교육 프로그램 등 회원 맞춤형 체험을 새롭게 도입했다. 판다 기지와 협력해 선보이는 판다 체험 프로그램은 캠페인의 핵심으로 평가된다. 힐튼 아너스 회원은 포인트를 통해 특별 입장권을 발급받을 수 있다. 프로그램은 패스스트랙, 전용 트램, 전문 해설 등을 포함해 일반 방문객과 차별화된 체험을 제공한다.아이를 동반한 가족 단위 방문객들을 위한 편의와 즐길거리도 특징이다. 참가자는 '판다 영양사'가 돼 주방에서 식단을 배우고, 전문가와 함께 판다 먹이인 '워터우'를 직접 만들어보는 기회를 갖는다. '엄마 판다의 육아일기' 프로그램에서는 새끼 판다의 성장 과정과 먹이 주기, 트림시키기, 몸무게 재기 등을 배운다.호텔에서는 블라인드 박스 시리즈와 전용 디지털 룸키로 판다 테마의 숙박 체험을 강화했다. 블라인드 박스는 판다가 호텔 서비스를 제공하는 모습을 귀엽게 재현했다. 힐튼의 환대를 표현한 '패션 화화', 휴대전화를 들고 고객 요청을 처리하는 '매직 화화', 앞치마를 두르고 요리를 하는 '미쉐린 화화' 등 6종의 캐릭터가 이용객들의 인기 속에 다시 출시됐다. 올해는 히든 에디션인 '힐튼 아너스 화화'도 새로 나왔다. 오는 8월 31일까지 테마 패키지를 이용하면 블라인드 박스를 받을 수 있다.힐튼은 상하이에서 이번 캠페인을 주제로 한 팝업을 운영한다. 포토존과 가족 프로그램 등 도심에서 체험할 수 있는 판다 테마 콘텐츠를 마련했다. 중국 내 100여 개 힐튼 호텔에서는 자연 체험, 도시 문화 탐방, 무형문화유산 체험 등 여름 시즌 콘텐츠도 운영한다.