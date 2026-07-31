닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

건설·부동산 업계소식

우미에스테이트·트러스테이, 임대주택 서비스 고도화 ‘맞손’

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260731010011655

글자크기

닫기

이수일 기자

승인 : 2026. 07. 31. 10:25

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

1
김정훈 우미에스테이트 대표(왼쪽)와 이승오 트러스테이 대표가 지난 30일 경기도 화성시 오산 세교 우미린 포레아시티 주택홍보관에서 업무협약(MOU)을 체결하고 기념 사진을 촬영하고 있다.
우미에스테이트는 지난 30일 경기도 화성시 '오산 세교 우미린 포레아시티' 주택홍보관에서 트러스테이와 임대관리 솔루션 협력 및 입주민 서비스 고도화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 31일 밝혔다.

트러스테이는 야놀자를 최대주주로 하는 주거 플랫폼 회사다. 시설 예약과 관리비 조회, 홈 사물인터넷(IoT) 제어 등 주거 생활 서비스를 하나의 애플리케이션에서 제공하는 주거 통합 플랫폼 '노크'를 운영하고 있다.

이번 협약에 따라 양사는 △임대관리 솔루션 협력을 통한 입주민 서비스 품질 향상 △커뮤니티 및 생활 편의 서비스 확대 △향후 운영 사업지 전반에 적용 가능한 협력 체계 구축 등에 힘을 모으기로 했다.

우미에스테이트는 이번 협약을 통해 공공지원 민간임대주택 오산 세교 우미린 포레아시티와 디어스 판교 등 운영 사업지에 노크 플랫폼 기반 서비스를 우선 적용할 계획이다. 입주민은 앞으로 모바일 애플리케이션으로 커뮤니티 시설 예약, 민원 접수, 공지 확인 등을 이용할 수 있게 된다.

우미에스테이트 관계자는 "이번 협약은 임대주택에서도 프리미엄 주거 단지 수준의 디지털 주거 서비스를 제공하기 위한 첫걸음"이라며 "트러스테이와의 협력을 바탕으로 입주민 만족도를 높이고 운영 사업지의 서비스 경쟁력을 지속적으로 강화해 나가겠다"고 말했다.
이수일 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

장동혁 “시민이 이겼다”…국민의힘 현역 15명 올공에 집결

李 “한·칠레는 이상적인 파트너…FTA 현대화·핵심광물 협력 추진”

배우 김민하, 올해 부산국제영화제 단독 사회자 낙점

“탱크 올라가 인증 샷”…서경덕, 전쟁기념관 외국인 관광객 민폐 지적

[기자의눈] 사람 목숨 건 승강기 공사, ‘몰랐다’는 말로 끝낼 일인가

“복도 한복판에 에어컨 실외기”…아파트 주민 분통, “지진 난 줄 알았다”

최태원 회장, 공시규정 최대치 48억 매수에 뉴욕까지 들썩… 24시간 움직인 SK하이닉스

지금 뜨는 뉴스

“MZ 사로잡았다”…갤럭시 Z8 사전예약 절반이 1030

싱크대에 버렸다가 수리비 폭탄…고쳐야 할 주방습관은?

“버거킹 아침 됩니다”…맥모닝 긴장하게 만든 간판 화제

도쿄베리, 日 도쿄바나나 ‘카피’ 논란…백화점 팝업도 중단

기후동행패스 9월 정식 출시…청년 혜택 39세로 확대