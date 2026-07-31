우미에스테이트·트러스테이, 임대주택 서비스 고도화 ‘맞손’

트러스테이는 야놀자를 최대주주로 하는 주거 플랫폼 회사다. 시설 예약과 관리비 조회, 홈 사물인터넷(IoT) 제어 등 주거 생활 서비스를 하나의 애플리케이션에서 제공하는 주거 통합 플랫폼 '노크'를 운영하고 있다.
이번 협약에 따라 양사는 △임대관리 솔루션 협력을 통한 입주민 서비스 품질 향상 △커뮤니티 및 생활 편의 서비스 확대 △향후 운영 사업지 전반에 적용 가능한 협력 체계 구축 등에 힘을 모으기로 했다.
우미에스테이트는 이번 협약을 통해 공공지원 민간임대주택 오산 세교 우미린 포레아시티와 디어스 판교 등 운영 사업지에 노크 플랫폼 기반 서비스를 우선 적용할 계획이다. 입주민은 앞으로 모바일 애플리케이션으로 커뮤니티 시설 예약, 민원 접수, 공지 확인 등을 이용할 수 있게 된다.
우미에스테이트 관계자는 "이번 협약은 임대주택에서도 프리미엄 주거 단지 수준의 디지털 주거 서비스를 제공하기 위한 첫걸음"이라며 "트러스테이와의 협력을 바탕으로 입주민 만족도를 높이고 운영 사업지의 서비스 경쟁력을 지속적으로 강화해 나가겠다"고 말했다.