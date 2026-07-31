닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

보도자료

Sh수협은행, 상반기 신입행원 임명장 수여…전역장교 부문 20명 선발

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260731010011711

글자크기

닫기

채종일 기자

승인 : 2026. 07. 31. 13:27

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

신학기 행장 "도전하는 자세로 미래가 되어 달라" 당부
[20260730]Sh수협은행, 2026년 상반기 신입행원 임명장 수여식_001
신학기 Sh수협은행장(앞줄 오른쪽 여섯 번째)이 30일 서울 송파구 소재 수협은행 본사에서 열린 '2026 상반기 신입행원 임명장 수여식'에서 노동진 수협중앙회장(앞줄 왼쪽 여섯 번째), 신입 행원들과 함께 기념 촬영하고 있다./Sh수협은행
Sh수협은행은 지난 30일 서울 송파구 수협은행 본사에서 '2026년 상반기 신입행원 임명장 수여식'을 가졌다고 31일 밝혔다. 이날 행사에는 노동진 수협중앙회 회장과 신학기 수협은행장을 비롯한 주요 임원과 선배직원들이 참석해 신입행원들의 새로운 출발을 축하했다.

수여식을 진행하기 전에는 연수 교육을 과정을 담은 스케치 영상을 시청하는 시간을 가졌다. 이어 신입행원의 가족들이 전하는 영상 메시지 상영과 함께 신입행원의 각오 발표가 진행됐다.

노동진 수협중앙회장은 "장교 출신다운 열정을 끝까지 잃지 말고 고객과 어업인을 위하는 수협은행의 든든한 금융인으로 성장해달라"며 "수협이 가지는 든든한 안정성을 기반으로 여러분의 꿈을 마음껏 펼쳐 나가시길 바란다"고 말했다.

신학기 행장은 "오늘의 임명장은 단순한 입사 증서가 아닌 수협은행의 미래를 함께 그려가는 초대장"이라며 "최근 저연차 직원들이 뛰어난 성과를 내고 있듯, 여러분도 도전하는 자세로 수협은행의 미래가 되어 달라"고 당부했다.

이번 신입행원들은 전역장교 특별채용을 통해 선발된 20명으로, 연수 교육을 마친 뒤 전국 영업점과 본부 부서에 배치돼 본격적인 업무를 시작할 예정이다.
채종일 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기