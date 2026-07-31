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산업 제조

KAI, 국산 반도체 무인기에 탑재…방산 피지컬AI 구현

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김소영 기자

승인 : 2026. 07. 31. 15:12

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kai
ADEX 2025에 전시된 KAI 차세대 공중전투체계(NACS)./한국항공우주(KAI)
한국항공우주산업(KAI)이 국산 인공지능(AI) 반도체를 무인기에 적용해 자율 비행·제어 기술 고도화에 나선다. 반도체 설계부터 생산, 무인기 탑재·검증까지 국내 기업이 맡아 국방 AI와 방산 반도체 자립 기반을 함께 구축한다는 구상이다.

KAI는 산업통상자원부의 'K-온디바이스 AI 반도체 기술개발 사업' 방산 분야 우선협상대상자로 선정됐다고 30일 밝혔다. 사업 규모는 총 953억원으로, 개발 기간은 5년이다.

KAI는 AI반도체 파트너사들과 함께 방산 분야에 적용할 반도체와 이를 탑재한 온디바이스 형태의 컴퓨터인 자율제어시스템(ACS)을 개발한다. 이를 자체 개발 중인 무인기 플랫폼에 탑재해 검증까지 진행한다.

사업은 총 3가지 세부 과제로 구성한다. KAI는 사업 총괄과 1세부과제, 3세부과제를 주관해 고속 소모성 공중 무인기와 ACS의 개발, 통합, 검증 등을 책임진다. 2세부과제인 AI반도체 개발은 국내 팹리스(반도체 설계) 업체가 주관한다.

KAI는 향후 국산 AI반도체를 자체 개발 중인 AI파일럿(카일럿) 구동에 적용해 항공 방산 피지컬 AI를 본격화하고 우주 위상 탑재용 AI반도체로 소버린 AI영역을 확대할 계획이다.

특히 위성용 AI 반도체까지 범위를 확장해 정찰 위성이 획득한 방대한 전장 데이터를 지상 통제 없이 위성 내부 온디바이스 AI로 즉시 처리하고 분석하는 차세대 우주 지능화 기술을 선점할 예정이다.

KAI 관계자는 "전 세계가 무기체계 자율화에 속도를 내고 있다. 독자 국방 AI 기술 확보는 국가 생존의 필수 과제"라며 "이번 사업은 국내 개발 AI 반도체를 실제 방산 플랫폼에 적용하는 첫 사례인 만큼, AI 주권과 방산 주권 확보를 향한 결정적 모멘텀이 될 것"이라고 말했다.
김소영 기자

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