HD현대, 2Q 영업이익 4조 돌파…“분기 최대 실적”

HD현대 0 HD현대 판교 글로벌R&D센터. /HD현대

HD현대가 조선·건설기계·정유·전력기기 등 주요 사업의 고른 성장에 힘입어 분기 기준 역대 최대 영업이익을 달성했다. 조업일수·건조실적 증가 등 생산성 향상에 따른 수익성 개선이 호실적의 배경으로 꼽힌다.HD현대는 31일 공시를 통해 매출액 22조4094억원, 영업이익 4조1246억원을 기록했다고 밝혔다. 이는 전년 동기대비 각각 30.2%, 262.2% 오른 수치다.조선·해양 부문의 HD한국조선해양은 생산성 향상, 고수익 선박 매출 확대 등의 영향으로 매출은 전년 동기 대비 20.2% 증가한 8조9270억원, 영업이익은 72.5% 증가한 1조6451억원을 기록했다. HD한국조선해양은 고부가가치 친환경 선박 시장에서의 우위를 지속 이어가고, 선별 수주 전략을 바탕으로 수익성을 강화해 나갈 예정이다.HD현대마린솔루션은 선박 부품 및 서비스 관련 AM 부문과 친환경 개조, 디지털 솔루션 등 핵심사업이 고루 성장하며 전년 동기 대비 24.1% 늘어난 5804억원의 매출을 기록했다. 영업이익은 17.6% 증가한 976억원을 달성했다. HD현대마린솔루션은 안정적인 사업 기반을 바탕으로 고부가가치 AM 사업 경쟁력을 강화하고, 데이터센터용 발전 엔진 시장과 부유식 데이터센터 개조 시장 공략에 더욱 박차를 가할 계획이다.건설기계 부문의 HD현대사이트솔루션은 글로벌 업황 개선, 차세대 신모델 굴착기 판매 증가, 산업용·방산 엔진 매출 확대에 따라 매출과 영업이익이 전년 동기 대비 각각 17.9%, 79.6% 증가한 2조5235억원과 2720억원을 기록했다. HD현대사이트솔루션은 사업 포트폴리오 다각화와 무인·전동화 제품을 비롯한 친환경 미래 기술력을 통해 지속 성장의 토대를 공고히 한다는 방침이다.에너지 부문의 HD현대오일뱅크는 중동지역 지정학적 리스크 장기화에 따른 국제유가 변동성 확대와 수급 불안정 등 대외 환경 변화의 영향으로 매출 9조4774억원, 영업이익 1조8241억원을 도출했다. 특히 윤활기유와 석유화학 사업의 수익성이 개선되며 실적에 긍정적으로 작용했다.HD현대일렉트릭은 배전 부문 매출 확대, 해외시장 수익성 향상 등으로 매출과 영업이익이 전년 동기 대비 각각 26%, 37.3% 증가한 1조1418억원과 2870억원으로 나타났다. HD현대일렉트릭은 구조적 성장세가 이어지고 있는 만큼, 기존 전력기기 사업과 함께 배전·회전기기 사업을 강화해 지속 가능한 성장 기반을 구축할 계획이다.HD현대 관계자는 "2분기에는 조선·건설기계·정유·전력기기 등 전 사업영역에서 실적 향상을 이뤄내며 사업구조를 더욱 안정적으로 다질 수 있었다"며 "고부가가치 선박 위주의 선별 수주 확대, 신규시장 발굴, 제품믹스 개선 등을 통해 수익성 확보에 집중할 것"이라고 말했다.