입구 앞 명당자리 내줬다…택배기사 위한 배려 주차구역에 “진정한 명품 아파트”

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아파트 입주민들이 택배기사와 운송 기사들을 위해 출입구와 가장 가까운 주차 공간을 전용으로 마련한 사례가 온라인에서 화제를 모으고 있다.최근 한 온라인 커뮤니티에는 한 아파트 지하주차장에 '택배차량·특수차량 배려구역'이라고 적힌 안내 표지와 함께 출입구 인근 주차 공간을 비워둔 모습이 담긴 사진이 올라왔다.게시글 작성자는 무거운 짐을 운반하는 택배기사와 특수차량 기사들이 이동 거리를 줄일 수 있도록 주민들이 가장 좋은 위치의 주차 공간을 양보했다고 설명했다.사연이 알려지자 온라인에서는 "작은 배려가 큰 힘이 된다", "진정한 명품 아파트다", "품격 있는 공동체 문화"라는 등 긍정적인 반응이 이어졌다.한 이용자는 "센스 있고 배려 넘치는 아파트"라고 평가했고, 또 다른 이용자는 "이런 것이 사회이고 교육"이라며 공동체 의식을 높이 평가했다. "우리 아파트도 택배 전용 주차구역을 운영하고 있다", "회사에서도 택배·납품 차량 전용 공간을 따로 마련했다"는 경험담도 잇따랐다.이용자들은 "무거운 짐을 나르는 기사들에게는 이동 거리 몇 미터도 큰 차이를 만든다", "서로 배려하는 문화가 더 확산됐으면 좋겠다", "작은 배려가 공동체의 품격을 높인다"며 이번 사례를 긍정적으로 평가했다.현실적인 한계를 지적하는 목소리도 있었다. "주차 면수가 부족한 아파트에서는 적용하기 쉽지 않을 것"이라는 의견과 함께 전용 공간을 일반 차량이 무단으로 이용할 가능성을 우려하는 반응도 나왔다.