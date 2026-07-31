닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

사회

입구 앞 명당자리 내줬다…택배기사 위한 배려 주차구역에 “진정한 명품 아파트”

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260731010011789

글자크기

닫기

정아름 기자

승인 : 2026. 07. 31. 16:15

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

아파트
/인터넷 커뮤니티
아파트 입주민들이 택배기사와 운송 기사들을 위해 출입구와 가장 가까운 주차 공간을 전용으로 마련한 사례가 온라인에서 화제를 모으고 있다.

최근 한 온라인 커뮤니티에는 한 아파트 지하주차장에 '택배차량·특수차량 배려구역'이라고 적힌 안내 표지와 함께 출입구 인근 주차 공간을 비워둔 모습이 담긴 사진이 올라왔다.

게시글 작성자는 무거운 짐을 운반하는 택배기사와 특수차량 기사들이 이동 거리를 줄일 수 있도록 주민들이 가장 좋은 위치의 주차 공간을 양보했다고 설명했다.

사연이 알려지자 온라인에서는 "작은 배려가 큰 힘이 된다", "진정한 명품 아파트다", "품격 있는 공동체 문화"라는 등 긍정적인 반응이 이어졌다.

한 이용자는 "센스 있고 배려 넘치는 아파트"라고 평가했고, 또 다른 이용자는 "이런 것이 사회이고 교육"이라며 공동체 의식을 높이 평가했다. "우리 아파트도 택배 전용 주차구역을 운영하고 있다", "회사에서도 택배·납품 차량 전용 공간을 따로 마련했다"는 경험담도 잇따랐다.

이용자들은 "무거운 짐을 나르는 기사들에게는 이동 거리 몇 미터도 큰 차이를 만든다", "서로 배려하는 문화가 더 확산됐으면 좋겠다", "작은 배려가 공동체의 품격을 높인다"며 이번 사례를 긍정적으로 평가했다.

현실적인 한계를 지적하는 목소리도 있었다. "주차 면수가 부족한 아파트에서는 적용하기 쉽지 않을 것"이라는 의견과 함께 전용 공간을 일반 차량이 무단으로 이용할 가능성을 우려하는 반응도 나왔다.

정아름 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

“복도 한복판에 에어컨 실외기”…아파트 주민 분통, “지진 난 줄 알았다”

리센느 2차 가해 논란 불거진 ‘돈선태 성공시대’…“김선태에 책임전가” 제작진 비판

李, 아르헨티나 도착…내일 정상회담에서 교역 확대 논의

순환인사 확대에 갈라진 경찰…“유착 차단” vs “현장 책임 전가”

“탱크 올라가 인증 샷”…서경덕, 전쟁기념관 외국인 관광객 민폐 지적

배우 김민하, 올해 부산국제영화제 단독 사회자 낙점

[기자의눈] 사람 목숨 건 승강기 공사, ‘몰랐다’는 말로 끝낼 일인가

지금 뜨는 뉴스

“MZ 사로잡았다”…갤럭시 Z8 사전예약 절반이 1030

싱크대에 버렸다가 수리비 폭탄…고쳐야 할 주방습관은?

“버거킹 아침 됩니다”…맥모닝 긴장하게 만든 간판 화제

도쿄베리, 日 도쿄바나나 ‘카피’ 논란…백화점 팝업도 중단

기후동행패스 9월 정식 출시…청년 혜택 39세로 확대