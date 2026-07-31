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강동경희대병원, 급성기 뇌졸중 평가 11회 연속 ‘1등급’

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강혜원 기자

승인 : 2026. 07. 31. 17:15

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모든 평가항목 만점…최우수 가산점 획득
폐렴 발생률·30일 내 사망률 모두 0%
강동경희대병원 전경
강동경희대병원 전경./강동경희대병원
강동경희대학교병원이 건강보험심사평가원의 급성기 뇌졸중 적정성 평가에서 11회 연속 최고 등급인 1등급을 획득했다고 31일 밝혔다. 전 평가 항목에서 만점을 받아 종합점수 상위 20% 의료기관에만 주어지는 최우수 가산점도 함께 받았다.

급성기 뇌졸중 적정성 평가는 뇌졸중 환자가 응급실에 도착한 이후 적기에 적절한 치료를 받았는지를 종합적으로 평가하는 제도다. 이번 11차 평가는 2024년 10월부터 6개월간 전국 268개 의료기관(종합병원 222곳 포함)을 대상으로 실시됐으며, 증상 발생 후 7일 이내 응급실을 통해 입원한 급성기 뇌졸중 환자의 진료 과정을 평가했다.

강동경희대학교병원은 뇌졸중 집중치료실(Stroke Unit) 운영을 비롯해 병원 도착 후 60분 이내 정맥내 혈전용해술 시행률, 120분 이내 동맥내 혈전제거술 시행률, 24시간 이내 지주막하출혈 최종치료 시행률, 조기 재활 및 기능평가 실시율 등 주요 평가지표에서 모두 100점을 기록했다.

환자 치료 성과를 나타내는 지표에서도 우수한 결과를 보였다. 입원 중 폐렴 발생률과 입원 30일 이내 사망률이 모두 0%를 기록하며 치료의 안전성과 질을 입증했다.

이형래 강동경희대학교병원장은 "뇌졸중은 초기 치료 속도가 환자의 예후를 좌우하는 질환"이라며 "앞으로도 뇌졸중 전담팀과 집중치료실을 중심으로 신속하고 체계적인 진료체계를 유지해 환자들에게 최선의 치료를 제공하겠다"고 말했다.
강혜원 기자

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