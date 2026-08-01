[오늘날씨]찜통더위 계속…경남 일부 39도·전국 열대야 지속

너무 후덥지근한 날씨<YONHAP NO-4255> 0 서울 종로구 광화문광장에서 시민들이 부채질을 하며 걷고 있다.연합

8월의 첫날인 1일에도 전국 대부분 지역에서 폭염과 열대야가 이어지겠다. 특히 경남 일부 지역은 낮 기온이 39도까지 오르는 등 극심한 무더위가 예상된다.기상청에 따르면 이날 아침 최저기온은 21~28도, 낮 최고기온은 32~39도로 예보됐다. 기온이 밤사이 25도 아래로 떨어지지 않는 열대야가 전국 곳곳에서 이어지겠으며, 당분간 평년보다 높은 기온이 지속될 전망이다.전국 대부분 지역에는 폭염특보가 발효된 가운데 최고체감온도는 35도 안팎까지 오르겠다. 특히 부산 중부·서부, 울산 동부, 양산, 창원, 김해, 밀양, 의령, 창녕, 진주 등 경남권에는 폭염중대경보가 내려져 낮 최고기온이 39도에 달하거나 체감온도가 38도 이상 오르는 곳이 있겠다.주요 도시별 아침 최저기온은 서울 26도, 인천 26도, 춘천 25도, 강릉 28도, 대전 26도, 대구 27도, 전주 26도, 광주 25도, 부산 26도, 제주 27도다.낮 최고기온은 서울 34도, 인천 32도, 춘천 34도, 강릉 37도, 대전 35도, 대구 37도, 전주 35도, 광주 38도, 부산 39도, 제주 34도로 예상된다.하늘은 중부지방은 가끔 구름이 많겠고 남부지방과 제주도는 대체로 맑겠다.강원 동해안·산지와 경북 동해안·북동산지를 중심으로는 순간풍속 시속 55㎞ 안팎(산지 시속 70㎞ 안팎)의 강한 바람이 불 것으로 예상돼 시설물 관리와 안전사고에 유의해야 한다.오전까지는 전남 해안을 중심으로 가시거리 200m 미만의 짙은 안개가 끼겠고 경기 서해안과 강원 내륙, 충청권, 전라권 등에는 가시거리 1㎞ 미만의 안개가 나타나는 곳이 있겠다. 당분간 서해상과 남해서부해상에도 안개가 끼는 곳이 있어 항해나 조업 선박은 안전에 유의해야 한다.또 이날까지는 달의 인력 영향으로 바닷물 높이가 평소보다 높아 해안가 저지대 침수와 안전사고에도 주의가 필요하다.미세먼지 농도는 전국이 '좋음'에서 '보통' 수준을 보일 전망이다.기상청은 "폭염특보가 발효된 지역에서는 야외활동과 장시간 실외작업을 최대한 자제하고 충분한 수분 섭취와 휴식을 취해야 한다"며 "노약자와 어린이 등 폭염 취약계층의 건강을 수시로 살펴달라"고 당부했다.