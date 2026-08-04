요즘, ‘그릭요거트 아사이베리 파르페’ 출시

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프리미엄 그릭요거트 브랜드 요즘(YOZM)은 그릭요거트와 아사이베리를 조합한 신제품 '그릭요거트 아사이베리 파르페'를 오는 4일 선보인다고 밝혔다.

신제품은 요즘의 그릭요거트에 아사이베리를 블렌딩한 제품으로, 담백하고 진한 식감에 상큼한 풍미를 더한 것이 특징이다. 회사 측은 식사 대용은 물론 간식과 디저트 등 다양한 상황에서 즐길 수 있도록 제품을 기획했다고 설명했다.

최근 식품업계에서는 그릭요거트에 과일과 그래놀라 등을 더한 파르페와 요거트볼이 건강 디저트로 인기를 얻고 있으며, 아사이베리 역시 다양한 디저트 원료로 활용 범위를 넓히고 있다.

요즘은 이번 신제품을 통해 기존 그릭요거트 제품군을 확대하고, 다양한 맛과 식감을 원하는 소비자 수요에 대응한다는 계획이다. 파르페 형태를 적용해 디저트로서의 활용성을 높인 점도 특징이다.

'그릭요거트 아사이베리 파르페'는 GS25, CU, 세븐일레븐 등 주요 편의점과 컬리, 쿠팡에서 판매될 예정이다.

홍예림 요즘 마케팅 매니저는 "그릭요거트의 제품 경쟁력에 아사이베리의 풍미를 더해 맛과 편의성을 함께 고려한 제품"이라며 "앞으로도 소비자의 다양한 라이프스타일과 취향을 반영한 그릭요거트 제품을 지속적으로 선보일 계획"이라고 말했다.