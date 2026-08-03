병무청, 병역이행 가치 공감 위한 ‘청춘이발소’ 캠페인 추진

바버샵 유튜버와 협업, 청년 사연 인터뷰해 국민에게 전달

화면 캡처 2026-08-03 082328 0 병무청은 3일 디지털 캠페인 '청춘이발소 : 리스펙트 컷'을 추진한다고 밝혔다. /병무청

병무청이 병역이행 청년들의 새 출발을 응원하고 국민과 함께 병역이행 가치 공감을 위한 디지털 캠페인 '청춘이발소 : 리스펙트 컷'을 추진한다고 3일 밝혔다.입대를 앞둔 청년 뿐 아니라 현역 군인, 사회복무요원, 전역 예정자 등 병역이행 과정에 있는 청년들의 다양한 사연을 공모해 진솔한 이야기를 영상 콘텐츠로 제작하는 국민참여형 캠페인이라고 병무청은 설명했다.공모를 통해 선정된 사연은 전문 바버샵을 운영 중인 유튜버와 협업해 영상 콘텐츠로 제작한다. 헤어스타일 변화와 함께 병역이행 의미와 새 출발을 담아 청년들 사연을 소개하고 인터뷰를 통해 병역 이행 가치와 의미를 국민에게 전달할 예정이다.캠페인은 병무청 공식 유튜브와 인스타그램을 통해 8월 첫째 주부터 3주간 사연을 접수한다. 국민 참여 이벤트도 함께 진행한다. 선정 결과는 8월 말 발표할 예정이다. 선정된 참여자에겐 소정의 상품도 제공된다.내부 심사를 거쳐 선정된 우수 사연자는 9월부터 순차적으로 촬영해 디지털 콘텐츠로 제작한 뒤 10월부터 공개할 예정이다.홍소영 병무청장은 "청년들의 진심 어린 이야기는 많은 국민에게 공감과 응원의 메시지를 전하는 계기가 될 것"이라며 "국민과 함께 병역이행 청년들의 새 출발을 응원하는 이번 캠페인에 많은 관심과 참여를 부탁드린다"고 밝혔다.