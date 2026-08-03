닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

중기벤처 중소

현대리바트, 서울 반포 재건축단지 이탈리아 명품 주방가구 공급

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260803010000377

글자크기

닫기

오세은 기자

승인 : 2026. 08. 03. 13:34

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

현대리바트 발쿠치네, 반포 디에이치 클래스트 주방가구 공급 브랜드로 선정
1
현대리바트 발쿠치네 아르떼마티카 이미지.
현대리바트의 프리미엄 주방가구 브랜드가 하이엔드 재건축 단지에 주방가구를 공급한다.

현대리바트는 국내 독점 공급 중인 이탈리아 주방가구 브랜드 발쿠치네가 서울 서초구 반포 디에이치 클래스트의 주방가구 공급 브랜드 중 하나로 선정됐다고 3일 밝혔다. 반포 디에이치 클래스트는 서울 서초구 반포주공1단지 1·2·4주구 재건축 사업을 통해 조성되는 단지로, 현재 주방가구를 비롯한 주요 인테리어 자재 선정을 진행 중이다.

이번에 공급되는 발쿠치네는 보피, 불탑과 함께 글로벌 3대 명품 주방가구 브랜드로 꼽힌다.

현대리바트는 2023년 발쿠치네와 국내 독점 판매 계약을 체결하고 브랜드 시그니처 모델인 아르테마티카, 로지카 셀라타 등을 선보이고 있으며, 서울 강남구 논현동 가구거리에서 발쿠치네 플래그십 스토어를 운영하고 있다. 발쿠치네 외에도 반포 디에이치 클래스트에는 현대리바트의 또다른 프리미엄 주방가구 브랜드인 아란 쿠치네 주방가구도 공급된다.

현대리바트 관계자는 "최근 주방이 주거 공간의 품격을 보여주는 핵심 공간으로 자리잡으면서 프리미엄 주방가구에 대한 수요가 늘고 있다"며 "앞으로도 차별화된 제품 포트폴리오와 인테리어 역량을 바탕으로 고객 만족도를 높이고, 토털 인테리어 기업으로서의 위상을 공고히 해 나갈 것"이라고 설명했다.

오세은 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

이란 “호르무즈 새 항로 협상 막바지”…미 공습 중단 뒤 타협안 이행 시험대

李, 미국·남미 순방 마치고 귀국…오후에 부동산·주식시장 대응 회의

이란이 전쟁 속도 정한다....대이란 공습 전격 취소 미국, 걸프 보복·장기 소모전 부담

리센느, 경주시 홍보대사 위촉…신라공주 변신

42.5도 폭염은 재난…김석규 양산시의원 “469억원 즉각 투입하라”

해병대 영외숙소서 간부 1명 총기사고로 사망

[마켓파워] 박지원표 무탄소 승부수 ‘3년째‘ 공회전…두산지오솔루션, 야월 해상풍력이 운명 가른다

지금 뜨는 뉴스

“폭염, 피할 수 없으면 즐겨라”…8월 가볼만한 국내 축제 10곳

생애 첫 차·패밀리카로… 36년간 8세대 진화 ‘국민차 아반떼’

무료로 ‘왕사남’ 보세요…매주 토요일 한강 다리밑 영화관

BMW, 스파이더맨 손잡았다…신형 iX3 스크린 데뷔

“MZ 사로잡았다”…갤럭시 Z8 사전예약 절반이 1030