현대리바트, 서울 반포 재건축단지 이탈리아 명품 주방가구 공급

현대리바트 발쿠치네, 반포 디에이치 클래스트 주방가구 공급 브랜드로 선정

1 0 현대리바트 발쿠치네 아르떼마티카 이미지.

현대리바트의 프리미엄 주방가구 브랜드가 하이엔드 재건축 단지에 주방가구를 공급한다.현대리바트는 국내 독점 공급 중인 이탈리아 주방가구 브랜드 발쿠치네가 서울 서초구 반포 디에이치 클래스트의 주방가구 공급 브랜드 중 하나로 선정됐다고 3일 밝혔다. 반포 디에이치 클래스트는 서울 서초구 반포주공1단지 1·2·4주구 재건축 사업을 통해 조성되는 단지로, 현재 주방가구를 비롯한 주요 인테리어 자재 선정을 진행 중이다.이번에 공급되는 발쿠치네는 보피, 불탑과 함께 글로벌 3대 명품 주방가구 브랜드로 꼽힌다.현대리바트는 2023년 발쿠치네와 국내 독점 판매 계약을 체결하고 브랜드 시그니처 모델인 아르테마티카, 로지카 셀라타 등을 선보이고 있으며, 서울 강남구 논현동 가구거리에서 발쿠치네 플래그십 스토어를 운영하고 있다. 발쿠치네 외에도 반포 디에이치 클래스트에는 현대리바트의 또다른 프리미엄 주방가구 브랜드인 아란 쿠치네 주방가구도 공급된다.

현대리바트 관계자는 "최근 주방이 주거 공간의 품격을 보여주는 핵심 공간으로 자리잡으면서 프리미엄 주방가구에 대한 수요가 늘고 있다"며 "앞으로도 차별화된 제품 포트폴리오와 인테리어 역량을 바탕으로 고객 만족도를 높이고, 토털 인테리어 기업으로서의 위상을 공고히 해 나갈 것"이라고 설명했다.

