군산시간여행축제 프리마켓·주전부리 운영자 모집…18일까지 접수

10월2~5일 구시청광장서 개최

프리마켓 16팀·주전부리 10팀 모집

시간여행축제프로그램참여자모집포스터(최종) 0 군산시, 군산시간여행축제 '프리마켓·주전부리' 운영자 모집 홍보 이미지

군산시가 오는 10월 열리는 '2026 제14회 군산시간여행축제' 시민참여 프로그램에 함께할 프리마켓과 주전부리 부스 운영자를 모집한다.3일 군산시에 따르면 올해 축제는 '군산의 과거와 현재, 미래를 잇는 시간여행'을 주제로 오는 10월 2일부터 5일까지 4일간 구시청광장과 시간여행마을 일원에서 개최된다. 모집 규모는 프리마켓 16팀, 주전부리 10팀 등 총 26팀이다.프리마켓 분야는 수제품, 생활용품, 식품(완제품), 액세서리 등 프리마켓에 적합한 상품을 판매하는 사업자를 대상으로 한다.주전부리 분야는 음식, 음료, 간식 등 축제에 어울리는 먹거리를 판매하는 사업자를 모집한다.신청 자격은 공고일 전일까지 군산시에 사업장을 두고 사업자등록을 완료한 사업자이며, 주전부리 분야는 관련 업종의 영업신고를 한 사업자에 한한다. 또한 최근 1년 이내 영업정지 이상의 행정처분 이력이 없고 국세 및 지방세 체납이 없어야 한다.참여를 희망하는 사업자는 오는 18일 오후 6시까지 신청서와 구비서류를 이메일로 제출하면 된다.시는 신청 자격과 제출서류, 판매품목 등에 대한 서류심사를 거쳐 심사 통과자를 대상으로 공개추첨을 실시해 운영자를 선정할 계획이며, 최종 선정자는 운영에 필요한 사전 절차를 거친 후 축제 기간 부스를 운영하게 된다.자세한 사항은 시 홈페이지 고시·공고와 축제 홈페이지에서 확인할 수 있다.