닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

전국 경남

양산 물금역서 수서까지 ‘환승 없이’…9월부터 SRT 직결 운행

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260803010000400

글자크기

닫기

이철우 기자

승인 : 2026. 08. 03. 10:03

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

주중 2회·주말 4회 정차…강남·판교 등 수도권 동남부 접근성 강화
KTX 오후 시간대 추가 투입·ITX 4회 증편, 서울행 막차 오후 11시22분
윤영석 의원 국토부·코레일과 수차례 협의, 동남권 철도 거점 만들 것
윤영석의원
윤영석 국회의원./윤영석의원실
경남 양산시 물금역과 서울 수서역을 환승 없이 잇는 수서고속철도(SRT)가 오는 9월 1일부터 운행된다. KTX와 ITX도 추가 정차하고 서울행 막차는 오후 11시22분까지 연장된다. 양산의 수도권 철도 접근성이 크게 개선될 전망이다.

윤영석 국민의힘 의원(경남 양산시갑)은 3일 "국토교통부와 한국철도공사(코레일) 등 관계기관과 협의를 거쳐 물금역의 수서행 SRT 정차와 KTX·ITX 증편을 확정했다"고 밝혔다.

윤 의원실에 따르면 물금∼수서 SRT는 주중 2회, 금·토·일요일에는 4회 운행한다.

매일 수서역에서 오전 8시에 출발해 물금역에 오전 10시39분 도착하는 하행 열차와, 물금역에서 오전 7시34분 출발해 수서역에 오전 10시17분 도착하는 상행 열차가 편성된다. 금·토·일요일에는 물금역에 오후 7시19분 도착하는 열차와 오후 10시20분 물금역을 출발하는 심야 열차가 추가된다.

이에 따라 양산 시민들은 서울역이나 동대구역에서 갈아타지 않고 물금역에서 수서역까지 이동할 수 있게 된다. 서울 강남·서초·송파와 경기 성남·판교 등 수도권 동남부 접근 시간이 단축되고, 노약자와 어린이 동반 가족 등의 환승 부담도 줄어들 것으로 보인다.

서울역 방면 KTX의 오후 시간대 운행 공백도 줄어든다. 현재 물금역에서는 오후 1시46분 서울행 KTX가 출발한 뒤 오후 7시7분까지 5시간 넘게 고속열차 운행이 끊긴다. 오는 9월부터는 물금역에서 오후 3시41분 출발해 서울역에 오후 6시40분 도착하는 KTX가 매일 추가 운행된다.

생활권 이동을 담당하는 일반열차도 대폭 늘어난다. ITX-마음과 ITX-새마을 등 ITX 계열 열차가 상·하행 각각 2회씩 모두 4회 추가 정차한다.

서울역과 물금역을 환승 없이 연결하는 일반열차는 기존 상·하행 각각 10회에서 상행 14회, 하행 12회로 확대된다. 물금역 상행 막차 시각도 오후 9시40분에서 오후 11시22분으로 1시간42분 늦춰져 심야시간대 운행 공백이 완화된다.

이번 개편으로 물금역 전체 열차 정차 횟수는 주중 53회에서 60회, 주말에는 58회에서 최대 65회로 늘어난다고 윤 의원실은 설명했다. 수도권 이동뿐 아니라 부산·대구 등 인접 생활권을 오가는 직장인과 학생들의 철도 이용 여건도 개선될 것으로 예상된다.

물금역의 광역교통 기능 강화는 지역 산업에도 적지 않은 영향을 미칠 전망이다. 양산지역 기업의 수도권 출장과 투자 유치, 양산부산대학교병원과 부산대학교 양산캠퍼스를 중심으로 한 의료·바이오·연구개발 교류 확대가 기대된다.

부산도시철도와 시내·광역버스, 주요 간선도로가 연결된 물금역이 양산뿐 아니라 부산 북부와 김해 동부를 아우르는 동부 경남권 철도 거점으로 성장할 가능성도 커졌다. 향후 낙동대교가 개통하면 김해 동부지역 주민들의 물금역 접근성은 더욱 높아질 것으로 보인다.

열차 증편에 맞춰 물금역 시설 확충도 추진된다. 역사 면적을 현재 약 859㎡에서 1523㎡로 확대하고 시민 라운지와 북카페, 문화·휴게공간을 조성하는 방안이다.

약 250억원의 국비를 투입해 노후 승강육교를 교체하고 에스컬레이터와 엘리베이터를 확충하는 사업도 진행된다. 물금역 광장과 버스·택시 환승환경 개선을 포함한 전체 사업은 2027년 하반기 완료를 목표로 하고 있다.

윤 의원은 "2023년 물금역 KTX 정차에 이어 수서역 직결 SRT와 대규모 열차 증편을 확정했다"며 "양산 시민의 출퇴근·통학과 수도권 이동 편의를 실질적으로 개선하는 전환점이 될 것"이라고 말했다.

이어 "9월부터 SRT와 증편 열차가 차질 없이 운행되도록 끝까지 점검하겠다"며 "물금역 증축과 승강육교 신설도 마무리해 물금역을 동남권을 대표하는 고속철도·광역교통 거점으로 만들겠다"고 덧붙였다.
이철우 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

이란 “호르무즈 새 항로 협상 막바지”…미 공습 중단 뒤 타협안 이행 시험대

이란이 전쟁 속도 정한다....대이란 공습 전격 취소 미국, 걸프 보복·장기 소모전 부담

리센느, 경주시 홍보대사 위촉…신라공주 변신

[마켓파워] 박지원표 무탄소 승부수 ‘3년째‘ 공회전…두산지오솔루션, 야월 해상풍력이 운명 가른다

국방부, 민간과 함께 지뢰지대 200여곳 제거한다

日구마모토 이온몰폭발 7명사망…점주회사 “매출금 금고넣어라”직원재진입 지시

[기자의눈] 96兆원 베트남 북남고속철, 한국이 줄 수 있는 것은

지금 뜨는 뉴스

“폭염, 피할 수 없으면 즐겨라”…8월 가볼만한 국내 축제 10곳

생애 첫 차·패밀리카로… 36년간 8세대 진화 ‘국민차 아반떼’

무료로 ‘왕사남’ 보세요…매주 토요일 한강 다리밑 영화관

BMW, 스파이더맨 손잡았다…신형 iX3 스크린 데뷔

“MZ 사로잡았다”…갤럭시 Z8 사전예약 절반이 1030