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고흥군, 득량만 해파리 대량 출현 선제 대응…1억2000만원 투입해 구제작업

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고흥 나현범 기자

승인 : 2026. 08. 03. 10:12

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55척 동원해 해파리 구제작업 본격화
득량만 보름달물해파리 구제작업 본격 추진 (2) - 지난해 해파리 구제작업
고흥군이 지난해 득량만에서 해파리 구제작업을 하고 있다. /고흥군
전남광주통합특별시 고흥군이 득량만 해역에 보름달물해파리가 대량 출현함에 따라 어업 피해와 해수욕객 안전사고 예방을 위한 본격적인 구제작업에 나선다.

고흥군은 총사업비 1억2000여만원을 투입해 어선 55척을 동원, 3일부터 해파리 제거 작업을 본격 추진한다고 밝혔다.

이번 조치는 득량만 표층 일대에서 보름달물해파리가 띠 형태로 산발적으로 대량 출현하면서 해파리 확산을 막고 어업 피해를 최소화하기 위한 선제 대응이다.

앞서 구립수산과학원은 지난 6월 22일 전남 남해 앞바다에 해파리 예비주의보를 발령했다.이에 고흥군은 지역 어업인 가운데 해파리 절단기와 인망을 보유한 어선 55척과 정화선 1척으로 구제선단을 구성하는 등 신속한 대응체계를 구축해 왔다.

보름달물해파리는 득량만 해역에서 국지적으로 대량 발생하는 유해생물로, 어획물과 함께 혼획돼 수산물의 상품 가치를 떨어뜨리고 어구를 손상시키는 등 어업인들에게 경제적 피해를 초래하고 있다.

고흥군 수산정책과 관계자는 "해파리 구제사업을 통해 어업인의 피해를 최소화하고, 해수욕장 이용객 등 피서객들의 안전 확보에도 도움이 될 것으로 기대한다"며 "어업인들께서도 지속적인 예찰 활동과 제거 작업에 적극 협조해 주시길 바란다"고 말했다.
나현범 기자

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