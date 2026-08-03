강득구·황명선 “정청래, 대통령 팔아 거짓말…결자해지해야”

1인1표·합당 발언 정정 요구…"거짓말 반복하는 후보, 당대표 자격 없다"

강릉 방문한 정청래 당 대표 후보<YONHAP NO-3601> 0 3일 강원 강릉시 교1동 강릉문화원에서 열린 '더불어민주당 강원 영동 당원 간담회'에 참석한 민주당 정청래 당 대표 후보가 당원들과 이야기를 나누고 있다. /연합

더불어민주당 강득구 최고위원이 3일 정청래 당대표 후보를 겨냥해 "대통령을 팔아서 거짓말을 했다"고 사과를 요구했다.강 최고위원은 이날 최고위원회의에서 "정청래 후보가 어제 전당대회에서 저를 소환했다. 합당과 관련한 주제였다"며 "거두절미하고, 정청래 후보는 대통령을 팔아서 거짓말을 한 것"이라고 말했다. 그는 "만일 누군가가 작정하고 문제 제기한다면 정치 생명이 끝날 수도 있는 위중한 거짓말"이라며 "거짓말을 반복하는 후보는 당대표 후보로서 자격이 없다"고 밝혔다. 그는 "경고한다. 정청래 후보, 거짓말을 중단하라"고 촉구했다.황명선 최고위원은 백브리핑에서 구체적인 경위를 설명했다. 그는 "어제 정청래 후보가 부울경 합동연설회에서 지도부가, 저도 최고위원 한 명으로서 지도부 일원인데, 1인1표를 하려고 하면 최고위원들이 몰려다니며 당대표를 흔들고 혁신당 통합을 반대했다고 했다"며 "이 발언은 사실이 아니라서 정정과 사과를 요구한다"고 밝혔다. 그는 "저를 포함해 최고위 누구도 1인1표에 반대한 사람이 없다. 모두 찬성했다"며 "혁신당과의 통합도 반대한 적 없고, 오히려 통합이 필요하다고 생각했다"고 말했다.황 최고위원은 조국혁신당 통합 추진 당시 상황도 전했다. 그는 "통합을 발표하기 전날 밤 10시 넘어 갑자기 보좌관을 통해 전화가 와서 최고위 참석을 요청받았고, 가보니 혁신당과 통합하겠다고 하더라"며 "당의 운명과 진로를 즉흥적으로 발표해서는 안 된다. 숙의 과정을 거치자는 취지였지 반대한 게 아니었다"고 밝혔다. 그는 "당원이 최고위원을 선출한 것은 당의 중요한 의사결정을 위한 것인데, 토론도 숙의도 없이 회의를 소집해 통보만 하는 방식으로 운영해서는 안 된다는 취지였다"고 말했다.강 최고위원은 백브리핑에서 정 후보의 해명을 재차 요구했다. 그는 "정청래 후보가 본인 스스로 어떤 거짓말을 했는지 잘 알 것"이라며 "정청래 후보가 결자해지해야 한다고 본다"고 말했다. 그는 "정청래 후보가 최소한의 양심이 있다면 본인이 먼저 얘기해야 한다"며 "반성은 하지 않고 다른 사람을 끌어들여 귀책사유가 타인에게 있는 것처럼 얘기하는 것은 심각한 문제"라고 지적했다. 그는 "오늘 지켜보겠다"며 "정청래 후보에게 다시 공식적으로 묻는것"이라고 밝혔다.한편 강 최고위원은 유시민 작가를 향해서도 날을 세웠다. 그는 "유시민 작가가 이재명 대통령과의 유대감과 전우애를 언급하면서도 그 관계를 포기하겠다고 했다"며 "자신에 대한 비판에는 기분이 처참해진다며 인신공격이라고 했다"고 지적했다. 그는 "본인은 선을 넘는 발언으로 대통령의 필연적 실패를 말하고 검찰개혁 의지를 의심하면서, 정작 자신에 대한 비판은 인신공격이라고 하는 것은 내로남불, 이중잣대 아니냐"며 "이재명 정부의 성공과 민주당의 축제에 훼방을 놓는 언행을 멈춰달라"고 촉구했다.