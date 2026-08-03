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영양고추 H.O.T Festival, 서울광장서 수도권 소비자 만난다

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김정섭 기자

승인 : 2026. 08. 03. 11:35

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영양고추 H.O.T Festival 오는 27~29일 개최
직거래 중심 우수한 농특산물 공급
통합마케팅 행사로 다양한 프로그램 준비
1-4. 사진(영양고추 H.O.T Festival, 올해도 서울광장 찾는다)
지난해 서울광장에서 열린 영양고추 H.O.T Festival을 찾은 소비자들이 영양고추를 구매하고 있다./영양군
경북 영양군이 수도권 소비자를 직접 찾아가는 직거래 행사로 지역 농특산물의 우수성을 알린다.

영양군은 오는 27일부터 29일까지 서울광장에서 '2026 영양고추 H.O.T Festival'을 열고 영양고추와 고춧가루를 비롯한 지역 농특산물을 선보인다고 3일 밝혔다.

영양고추 H.O.T Festival은 2007년부터 서울광장에서 열리고 있는 대표 농특산물 행사다. 생산자가 소비자를 기다리는 방식에서 벗어나 소비자가 있는 수도권으로 직접 찾아가는 마케팅 전략으로 운영되고 있다.

행사에서는 영양고추와 고춧가루를 비롯한 다양한 농특산물을 생산자가 직접 판매하며 소비자와 소통하는 직거래 장터가 마련된다. 올해도 산지에서 출하한 농산물을 합리적인 가격에 판매해 생산농가의 판로를 넓히고 소비자는 신선한 농산물을 구매할 수 있도록 할 계획이다.

행사장에는 농특산물 판매부스를 비롯해 영양고추 테마동산, 문화관광 홍보관, 음식디미방 홍보관, 생태관광 홍보관, 시민 참여 프로그램 등이 운영된다. 농산물 판매와 함께 영양의 관광·문화자원을 소개하는 통합 홍보의 장도 마련된다.

군은 행사에 참여하는 생산농가와 가공업체를 대상으로 농산물 선별과 포장, 품질검수 등 일정 기준을 적용해 행사장에 공급하고, 사전교육과 품질관리를 통해 소비자가 믿고 구매할 수 있는 환경을 조성할 계획이다.

오도창 영양군수는 "영양고추 H.O.T Festival을 통해 우수한 농특산물을 소개하고 생산농가와 소비자가 함께하는 다양한 프로그램을 마련했다"며 "수도권 소비자들이 영양의 맛과 매력을 함께 느낄 수 있는 행사가 되도록 준비하겠다"고 말했다.
1-2. 사진(영양고추 H.O.T Festival, 올해도 서울광장 찾는다)
영양고추 H.O.T Festival 포스터/영양군
김정섭 기자

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