닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

문화·연예

“소방차가 헤드라이너?”…펜타포트 살수 영상에 ‘세금 낭비 vs 인명 보호’ 갑론을박

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260803010000584

글자크기

닫기

정아름 기자

승인 : 2026. 08. 03. 14:23

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

펜타포트
/인천 펜타포트 락 페스티벌 인스타
인천 펜타포트 락 페스티벌 현장에서 소방차가 관람객을 향해 물을 뿌리는 영상이 온라인에서 확산되며 찬반 논쟁이 이어지고 있다. 일부는 "세금 낭비"라며 공공 장비의 사용을 문제 삼았지만, 다른 한편에서는 폭염 속 온열질환 예방을 위한 불가피한 조치였다는 반응이 맞서고 있다.

최근 SNS와 온라인 커뮤니티에는 지난달 31일 ~ 지난 2일 연수구 송도달빛축제공원에서 열린 펜타포트 락 페스티벌 공연장 앞에서 소방차가 관람객들에게 물을 분사하는 영상이 퍼졌다. 영상 속 관람객들은 물을 맞으며 환호하는 모습이다.

이를 본 이용자들의 반응은 엇갈렸다.

비판하는 측은 "응급상황에 출동해야 하는 소방차가 공연장에서 물을 뿌리는 것이 맞느냐", "공공재를 민간 행사에 사용하는 것은 부적절하다", "혈세를 페스티벌에 쓰는 것 아니냐", "온열질환이 우려될 정도라면 행사를 취소하는 것이 맞다" 등의 의견을 내놨다. 일부 이용자는 국민신문고에 신고했다는 글을 올리기도 했다.

반면 옹호하는 의견도 적지 않았다. 이용자들은 "38도에 육박하는 폭염 속에서 인파가 밀집해 있어 열사병 예방을 위한 조치였다", "사람들이 쓰러지는 것보다 훨씬 낫다", "소방에서도 검토 후 지원한 것", "인명 피해를 예방하는 것도 소방의 역할"이라고 주장했다.

실제 현장을 경험했다는 이용자들은 "예년에도 폭염으로 열사병 환자가 계속 발생해 구급차와 살수차가 집중 배치됐었다", "저 물 덕분에 수십 명은 살렸을 것", "물을 맞지 못하는 구역에서는 실제로 쓰러지는 사람이 있었다"며 예방 효과를 강조했다.

또 다른 이용자들은 "인천시가 주최하는 행사인 만큼 협조를 받아 지원한 것으로 보인다", "지역 경제 효과가 큰 축제인 만큼 단순한 세금 낭비로 볼 수 없다", "워터밤이나 흠뻑쇼는 괜찮고 이것만 문제 삼는 것은 이해하기 어렵다"는 반응을 보였다.

행사 자체에 대한 의견도 나왔다. "매년 폭염이 반복되는 만큼 개최 시기를 바꿔야 한다", "더위가 심각하다면 일정 조정도 검토해야 한다"는 목소리도 이어졌다.

반면 "이게 락 페스티벌의 낭만", "소방차가 올해 헤드라이너였다", "너무 더웠는데 물을 뿌려줘서 감사했다", "행복했던 순간" 등 축제 분위기를 긍정적으로 평가하는 댓글도 다수 올라왔다.


정아름 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

이란 “호르무즈 새 항로 협상 막바지”…미 공습 중단 뒤 타협안 이행 시험대

李, 미국·남미 순방 마치고 귀국…오후에 부동산·주식시장 대응 회의

이란이 전쟁 속도 정한다....대이란 공습 전격 취소 미국, 걸프 보복·장기 소모전 부담

리센느, 경주시 홍보대사 위촉…신라공주 변신

42.5도 폭염은 재난…김석규 양산시의원 “469억원 즉각 투입하라”

해병대 영외숙소서 간부 1명 총기사고로 사망

[마켓파워] 박지원표 무탄소 승부수 ‘3년째‘ 공회전…두산지오솔루션, 야월 해상풍력이 운명 가른다

지금 뜨는 뉴스

“폭염, 피할 수 없으면 즐겨라”…8월 가볼만한 국내 축제 10곳

생애 첫 차·패밀리카로… 36년간 8세대 진화 ‘국민차 아반떼’

무료로 ‘왕사남’ 보세요…매주 토요일 한강 다리밑 영화관

BMW, 스파이더맨 손잡았다…신형 iX3 스크린 데뷔

“MZ 사로잡았다”…갤럭시 Z8 사전예약 절반이 1030