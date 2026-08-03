현대제철, 2Q 영업이익 577억원…전년비 43.3 ↓

2026062901010018747 0 현대제철 CI. /현대제철

현대제철이 올해 2분기 연결 기준 영업이익 577억원을 기록하며 전 분기 대비 수익성을 크게 개선했다. 다만 전년 대비 영업이익은 43.3% 감소된 수치를 기록했다. 회사는 하반기 인공지능(AI) 데이터센터와 반도체 공장(Fab), 전력 인프라 등 첨단 산업 투자 확대를 발판으로 수익성 개선에 속도를 낸다는 계획이다.현대제철은 3일 공시를 통해 2026년 2분기 연결기준 매출액 6조1073억원, 영업이익 577억원을 기록했다고 밝혔다.현대제철은 "봉형강 제품 중심의 판매량 증가와 주요 제품 가격 상승 영향으로 전분기 대비 매출액과 영업이익이 개선됐다"며 "건설 시황이 점차 회복되면서 수익성도 향상될 것으로 전망된다"고 설명했다. 차입금 및 부채비율에 대해서는 "미국 제철소 신규 투자로 일시적인 증가세를 기록했으나 중장기적 관점에서 재무건전성 제고를 위한 노력을 지속할 예정"이라고 덧붙였다.어려운 경영 환경에도 실적이 개선된 현대제철은 하반기 이후에도 수익성 강화 및 신성장 동력 확보를 위해 급속도로 성장하고 있는 AI, 에너지산업 핵심소재 판매 확대에 집중할 계획이다.우선 최근 발표된 대한민국 3대 메가 프로젝트와 연계된 인프라 건설 수요를 적극 공략해 AI 핵심 기반 시설 철강 소재 공급 확대에 나선다. 반도체 팹(Fab) 조기 완공 및 추가 투자 계획에 맞춰 건설에 필요한 철강재 전 제품 포트폴리오와 국내 최고 수준의 공급 실적을 바탕으로 추가 수주를 이끌어낼 방침이다.전력 인프라 분야 공급 성과도 가시화되고 있다. 현대제철은 연초 데이터센터 등 전력 인프라 관련 전담 조직을 구성해 7개의 신규 데이터센터향 철강재를 수주하는 성과를 거뒀다. 수주 실적과 소재 경쟁력을 바탕으로 향후 대규모 데이터센터 구축 및 전력 인프라 확충 사업에 필요한 철강재를 일괄 수주한다는 계획이다.현대제철은 에너지산업 수요 확대에도 선제적으로 대응하고 있다. 차세대 원전 수요 증가에 발맞춰 격납용기용 고사양 후판 개발 및 양산 체계 구축을 완료하고, 올해 3분기 중 고객사에 샘플을 공급할 예정이다.고부가가치 신소재 국산화를 통한 신규 수요 확대도 순조롭게 진행 중이다. 먼저 현대제철은 하이브리드 차량 판매 증가에 따른 고강도·고내구성 기어 수요 확대에 맞춰 파워트레인용 고내구성 소재 국산화에 성공했다.해당 소재는 고내구성과 더불어 수입 동종 제품 대비 우수한 가격 경쟁력을 갖춰 현재 일부 차종에 성공적으로 적용되고 있으며, 적용 범위를 지속적으로 넓혀갈 계획이다.아울러 수입재와 동등한 품질 수준을 확보한 고강도 크레인 레일을 개발해 향후 주요 항만 및 제철소향 수입재를 대체하는 등 해당 제품 공급을 확대해 수익성 개선에 힘을 보탤 예정이다.현대제철 관계자는 "AI 및 에너지 산업 핵심 소재 판매 확대와 고부가가치 신소재 개발을 통해 신규 수요를 선점할 것"이라며 "지속가능한 경쟁력을 바탕으로 수익성을 개선해 나가겠다"고 말했다.